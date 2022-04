heiseshow: Zum optimalen PC trotz Lieferschwierigkeiten und Wucherpreisen

Seit Monaten sorgen Probleme in den weltweiten Lieferketten auch dafür, dass PC-Komponenten gar nicht oder nur völlig überteuert lieferbar sind – bei Weitem nicht nur Grafikkarten. Wer sich aktuell einen neuen Computer gönnen oder den alten aufrüsten will, weiß das nur zu gut. Auch für die c't-Redaktion ist das schwierig, selbst Testgeräte lassen ewig auf sich warten. Die alljährliche Zusammenstellung des optimalen PCs im November kam ebenfalls nicht daran vorbei, wichtige Teile fehlten im Nachhinein. Ein Bauvorschlag wurde jetzt nachgereicht und insgesamt scheint sich die Situation zu entspannen. Wir besprechen, ob das tatsächlich der Fall ist und wie es jetzt aussieht.

Was unterscheidet den leisen Allround-PC mit Intel Core i-12000 aus der aktuellen c't von den Bauvorschlägen im Herbst? Warum kommt der erst jetzt? Was hat sich bei der Verfügbarkeit der Komponenten geändert? Warum trifft es nicht nur Grafikkarten, sondern auch Mainboards, Gehäuse etc.? Welche Tipps gibt es für alle, die sich jetzt einen neuen Rechner bauen wollen oder schwer verfügbare Komponenten ersetzen müssen? Wie wird es weitergehen, bei den Grafikkarten gab es zuletzt ja Anzeichen für eine Erholung? Welche Folgen könnten die Corona-Lockdowns in den chinesischen Millionenstädten haben, allen voran Shanghai?

Darüber und über viele weitere Fragen, auch aus dem Publikum, sprechen Martin Holland (@fingolas) und Malte Kirchner (@maltekir) mit c't-Redakteur Christian Hirsch (@Mailwurm) in einer neuen Folge der #heiseshow, live ab 12 Uhr.

