heiseshow bei der secIT: Gespräch mit dem Leiter der ZAC NRW – Überwachung & KI

Im Gespräch mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt und Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen (ZAC NRW), Markus Hartmann, lotet die heiseshow in dieser Woche aus, wie viel staatliche Überwachung die Freiheit einerseits benötigt, andererseits verträgt. Wie sind die EuGH-Entscheidungen zur Vorratsdatenspeicherung, die EU-Pläne zur "Chatkontrolle" und die Auswirkungen des suspendierten § 3a NetzDG (Hasskriminalität) zu bewerten? Markus Hartmann gibt einen Einblick in die Praxis der Strafverfolgung und stellt sich auch kritischen Fragen.

Ein weiterer Themenschwerpunkt dreht sich um KI und Automatisierung in der Strafverfolgung. Welche Bereiche eignen sich für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Automatisierung in der Strafverfolgung? Droht der Roboprosecutor oder schafft KI erst die nötigen Grundlagen für eine sachgerechte Strafverfolgung?

Falls noch Zeit übrig bleibt, wird auch über die aktuelle Cybercrime-Lage gesprochen. Hat der Ukraine-Krieg hier einiges verändert und wie sieht es momentan im Bereich Erpressungstrojaner aus?

Die heiseshow wird live um 12 Uhr von der secIT gestreamt, Kristina Beer (@KrisBee@norden.social, @bee_k_bee) wird mit Herrn Hartmann das Gespräch führen. Zuschauerfragen sind wie immer willkommen.

