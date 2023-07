iCloud: Apple schaltet heute "Mein Fotostream" ab

Nun ist wirklich Schluss: Im Laufe des heutigen Tages wird Apple seinen vor über zehn Jahren eingeführten Dienst "Mein Fotostream" offiziell deaktivieren. Eine entsprechende Ankündigung gab es bereits im Mai, User sollten also eigentlich genug Zeit gehabt haben, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Die Möglichkeit, Inhalte in "Mein Fotostream" hochzuladen, hatte Apple bereits im Juni deaktiviert, weshalb auch keine Inhalte mehr bei dem Dienst vorliegen dürften.

Ab nach iCloud – mit Speicherverbrauch

"Mein Fotostream", auf Englisch "My Photo Stream" genannt, war ein kostenloser Dienst, mit dem man Fotos von Apple-Geräten temporär in iCloud hochladen konnte, um sie dann über die verschiedenen iPhones, iPads oder Macs im Bestand des eigenen Apple-ID-Accounts zu teilen. Die bis zu 1000 Aufnahmen konnten dann in die jeweilige Fotomediathek importiert werden, wurden allerdings, falls das nicht geschah, nach 30 Tagen automatisch gelöscht. Zudem wurden auf Mobilgeräten nur jeweils Aufnahmen in geringerer Auflösung übertragen, auf dem Mac landeten sie aber in voller Auflösung.

Damit ist nun Schluss. Apple möchte, dass Nutzer auf die modernere iCloud-Fotos-Funktion umsteigen. Mit Stichtag 26. Juli wird der Service deaktiviert, ab morgen ist er gar nicht mehr aufrufbar. Das ist schade, weil Nutzer damit eine Gratis-Möglichkeit verlieren, schnell einmal Fotos an ihre Geräte zu verteilen. Denn iCloud-Fotos ist entweder kaum zu gebrauchen, weil das Gratis-Datenbudget bei nur 5 GByte liegt. Oder man muss ab 1 Euro im Monat eben iCloud+ erwerben (dann mit 50 GByte, 200 GByte kosten 3 Euro und 2 TByte 10 Euro).

Streamen ist nun unerwünscht

Was "Mein Fotostream" war, zeigt schon der Name: Apple wollte damit eine kurzfristige Möglichkeit schaffen, Bilder zu übertragen. Das ist nun nicht mehr erwünscht, denn das Feature war von iCloud-Fotos getrennt. "Künftig ist iCloud-Fotos die beste Möglichkeit, um von dir aufgenommene Fotos und Videos auf all deinen Geräten auf dem aktuellen Stand zu halten und in iCloud zu sichern", schreibt Apple in einem Supportdokument. Der Konzern betont, dass Nutzer, die iCloud-Fotos bereits nutzen, nichts weiter zu tun hätten, da die Bilder dann schon längst in iCloud hochgeladen werden und dadurch mit dem eigenen Gerätepark teilbar sind.

Nicht alle Apple-Geräte haben iCloud-Fotos-Zugriff: Wer noch (ganz) alte Hardware einsetzt, muss draußen bleiben. Mindestvoraussetzung sind auf dem Mac das Betriebssystem OS X 10.10 (Yosemite) von 2014. Auf iPhone und iPad muss es grundsätzlich iOS 8.3 (erschienen im April 2015) oder später sein. Allerdings sollte man derart alte Systeme schon aus Sicherheitsgründen nicht mehr im Internet betreiben.

