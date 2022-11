iCloud-Fotos in Windows: Microsoft spielt Updates aus

Microsoft und Apple haben mit der im Oktober angekündigten besseren Integration von Apples Fotodienst in Windows begonnen. Diese war bereits für sogenannte Insider-Nutzer – also Betatester – verfügbar, nun sehen erste User die notwendigen Pakete in der regulären Softwareaktualisierung von Windows 11. Laut Aussagen von Microsoft soll der gesamte Rollout bis zum Ende des Monats November abgeschlossen sein.

Zweistufige Installation

Die Installation läuft dabei zweistufig ab. Zunächst muss man ein Update für Microsofts in Windows 11 integrierte Fotos-App beziehen, was über den Microsoft Store erfolgt. Dieses Paket enthält die notwendigen Grundlagen für die iCloud-Fotos-Integration. Anschließend muss – falls noch nicht geschehen – die offizielle iCloud-App auf den Rechner. Ist sie bereits vorhanden, ist ein Update auf die jüngste Version Pflicht. Man muss im gewünschten iCloud-Account eingeloggt sein.

Sind beide Updates eingespielt, hat man in der Microsoft-Fotos-App Zugriff auf seine iCloud-Fotomediathek. Ein umständliches Übertragen – oder die schlichte Verwendung eines Browsers – ist nicht mehr notwendig. Künftig unterstützt Microsoft-Fotos den kompletten Foto- und Video-Sync-Dienst iCloud-Fotos, sodass sich Aufnahmen direkt in der App ansehen lassen, ohne diese dafür erst importieren zu müssen.

Apple und Windows rücken enger zusammen

Die direkte Integration der iCloud-Fotomediathek in Windows ist nur ein erster Schritt, mit dem Apple und Microsoft die Nutzung von Apple-Diensten auf dem PC erleichtern wollen. Auch ein Ende von iTunes auf dem PC wird demnächst eingeläutet – es soll durch eine neue Apple-Music-App ersetzt werden. Eigene Routinen in iCloud für Windows übernehmen Backup und andere Systemdienste im Zusammenhang mit iPhone und iPad. Zudem ist eine Apple-TV-App für Windows geplant, um den TV+-Dienst direkter auf PCs zu holen.

"Wir wissen, dass viele Windows-Kunden Foto- und Videosammlungen auf ihren iPhones haben, die sie gerne auf ihrem PC ansehen würden", so der zuständige Produktmanager Dave Grochocki im offiziellen Windows-Blog. Die Integration von iCloud-Fotos erleichtere iPhone-Besitzern den direkten Zugriff auf ihre "wertvollen Erinnerungen an einem gut organisierten Ort" und sei "ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Nutzung von Windows 11 nahtlos zu gestalten".

(bsc)