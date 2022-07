iCloud-Fotos mit Familie teilen: Apple startet Testlauf der geteilten Mediathek

Apple hat mit dem Beta-Test der geteilten iCloud-Fotomediathek begonnen. In der dritten Beta von iOS und iPadOS 16 sowie macOS 13 lässt sich die Funktion jetzt aktivieren, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion berichten. Damit ist es zum ersten Mal möglich, eine iCloud-Mediathek einzurichten, auf die bis zu sechs Personen mit ihren eigenen Apple-IDs gemeinsamen Zugriff haben. Die geteilte Fotomediathek ist parallel zur eigenen, privaten Fotomediathek in Apples Fotos-App integriert.

Eine Extra-Fotomediathek für mehrere Nutzer

Für den benötigten iCloud-Speicherplatz muss der Ersteller der geteilten Fotomediathek aufkommen. Dieser entscheidet auch, welche Inhalte zum Start für alle zu sehen sind – etwa Fotos von bestimmten Personen oder alle Aufnahmen ab einem gewählten Datum. Dann ist es möglich, fünf weiteren Personen Zugriff einzuräumen, das funktioniert unabhängig von Apples Familienfreigabe.

Auf die geteilte Fotomediathek können alle in gleicher Form zugreifen. Bearbeitungen und andere Änderungen, die ein Nutzer vornimmt, werden automatisch mit den Geräten der anderen Teilnehmern synchronisiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fotos und Videos zu der geteilten Fotomediathek hinzuzufügen. Dazu gehört etwa ein Schalter in Apples Kamera-App, über den sich alle neue Aufnahmen automatisch in der geteilten Fotomediathek speichern lassen. Auch Bluetooth zieht Apple heran: Merkt das iPhone, dass die Geräte der anderen Teilnehmer in der Nähe sind, können Fotos automatisch geteilt werden.

iCloud-Speicherplatz im Abo

Apple geht damit ein zentrales Problem von Foto-Sharing-Diensten an, die meist nur geteilte Alben als Umweg für die gemeinsame Nutzung anbieten. Gewöhnlich bestehen verschiedene Einschränkungen, so liegen etwa die Fotos in den geteilten iCloud-Alben nicht in voller Auflösung und mit der kompletten Bearbeitungshistorie vor. Zudem bindet der Konzern Kunden damit umfassender an seine Plattform und stärkt das Dienstegeschäft: Nur 5 GB iCloud-Speicher sind kostenlos. Für die Allgemeinheit dürfte die geteilte iCloud-Fotomediathek mit der Veröffentlichung von iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura im Herbst bereitstehen. Eine Public Beta der Betriebssysteme wird noch im Juli erwartet.

(lbe)