iMac G3: Prototyp mit Touchscreen von 1999 aufgetaucht

Seit vielen Jahren hofft so mancher Nutzer, dass Apple endlich einen Rechner mit berührungsempfindlichem Bildschirm auf den Markt bringt, also iPad und Mac miteinander kombiniert. Dazu gibt es auch immer wieder Gerüchte – zuletzt hieß es, der Konzern habe dies bis 2025 vor. Der auf Retro-Technik spezialisierte YouTuber Michael MJD hat nun eine Maschine aufgetan, die zeigt, dass es solche Technik bereits vor 24 Jahren gab: In Form eines spezialisierten iMac G3.

iMac G3 aufgebohrt

Bei dem Touchscreen-iMac-Prototypen (Engineering Prototype) handelt es sich um ein Gerät, das vom Spezialanbieter Elo Touch stammt, der sich auf P.O.S.-Systeme konzentriert und auch heute noch im Geschäft ist. Die Idee: Aus dem ersten iMac von 1998 sollte ein Jahr später ein cleveres Kiosksystem werden, das man ohne Tastatur und Maus bedienen kann. Die Oberfläche ist ein angepasstes macOS 8, der Vertrieb sollte über sogenannte Apple Value Added Reseller erfolgen, die damals mit Zusatzkomponenten ausgestattete Apple-Technik verkauften.

Das heißt: Elo Touch nahm einen iMac G3 von der Stange, baute dann aber Touch-Technik ein – inklusive eigener Software. Das System sieht von außen nicht anders aus als ein regulärer iMac G3. Das Elo-Touch-System trägt den Namen iTouch und ist eine "Touch on Tube"-Technik, die auf dem Messen akustischer Signale basiert. Es handelt sich also nicht um ein kapazitives Verfahren wie bei heutigen Touchscreens.

Mauszeiger per Finger bewegen

Die macOS-8-Oberfläche ist nicht anders als zuvor, d.h. man bewegt den Mauszeiger mit dem Finger und muss recht gut treffen, um Menüs zu erwischen. Verschiedene Beispiel-Apps sind enthalten, die den Touchscreen besser nutzen als das Betriebssystem, darunter ein Memory-Spiel.

In der Praxis sollte der iMac G3 mit iTouch in Unternehmen und Geschäften eingesetzt werden. Dafür wären dann eigene Anwendungen notwendig gewesen, die den Touchscreen ideal nutzen können, etwa für die Karte eines Restaurants, ein Bestellsystem, eine Firmenpräsentation oder ähnliche Programme. Michael MJD hat den iTouch-Rechner für über 1700 kanadische Dollar erworben. In seinem Video (siehe oben) erläutert er weitere technische Details inklusive einer kurzen Öffnung des Rechners.

