iMac oder Studio Display: HiRise Pro hebt an und lagert Zubehör

Der Apple-Peripheriespezialist Twelve South aus South Carolina besteht mittlerweile seit 14 Jahren und bringt regelmäßig recht clevere Produkte für Mac-, iPhone- und iPad-Nutzer heraus. Das neueste Modell ist eine neue Variante der Desktop-Unterlage HiRise, die diesmal als HiRise Pro speziell für Besitzer von iMacs und Studio-Display-Monitoren gedacht ist, aber auch mit diversen weiteren Bildschirmen funktionieren dürfte.

Anzeige

Vier verschiedene Display-Höhen

Die Idee: Das aus Stahl (im Alulook) gefertigte Zubehör nimmt den Fuß des Bildschirms oder iMac in einer von mehreren Stufen auf, womit dieser angehoben oder abgesenkt werden kann. Dazu gibt es ein passendes Fach, das in vier verschiedene Einschübe passt. Daneben befindet sich auch noch eine Ablagefläche für Kleinkram – etwa externe Festplatten, SSDs, Hubs und dergleichen mehr, auch Stifte oder Brillen passen hinein.

Da sich im Bereich der Fußplatzierung eine Lücke befindet, ist auch eine Kabelführung eingebaut – alternativ gibt es dafür aber auch noch eine zweite (und elegantere) "Durchreiche" im unteren Teil des HiRise Pro. Die Oberfläche ist mit veganem Leder bezogen und kann etwa zum Ablegen eines iPhone oder iPad verwendet werden. Eine integrierte Qi-Lademöglichkeit fehlt allerdings, hierfür braucht es ein Kabel.

Zwei Frontflächen, hoher Preis

Der HiRise Pro wird in zwei Farben (Silber und Gunmetal) angeboten. Die Frontfläche ist zweifach belegt und kann je nach Schreibtischlook umgedreht werden – die eine Seite hat einen Gunmetal-Look, die andere Walnuss. Twelve South gibt an, dass man das System auch in Verbindung mit dem HiRise for MacBook nutzen kann – er lässt sich auf der korrekten Höhe platzieren.

Der Preis für den HiRise Pro ist mit 150 US-Dollar nicht gerade gering. Im deutschen Handel werden hier knapp 170 Euro aufgerufen. Der Fuß eines kompatiblen Bildschirms darf höchstens 9,5 mal 9,5 Zoll (knapp 24 mal 24 Zentimeter) groß sein. Das Gewicht de HiRise Pro liegt bei drei Kilogramm.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)