iMac und iPad Pro 2021 bald im Handel

Apple bringt die im April angekündigte Hardware auf den Markt: Der neue 24" iMac und das 2021er iPad Pro sollen ab Freitag, den 21. Mai in Apple-Läden und Geschäften autorisierter Händler verfügbar sein, wie der Hersteller am Dienstag mitteilte. Die Auslieferung der Geräte an Vorbesteller beginne ebenfalls am Freitag. Sowohl in der Neuauflage des All-in-One-Macs als auch in dem Profi-Tablet steckt nun Apples ARM-basierter M1-Chip, der im vergangenen November in ersten Macs sein Debüt gegeben hatte. Fast alle der hauseigenen Ladengeschäfte seien inzwischen wieder geöffnet, merkt Apple an.

iMac nur in manchen Farben in den Läden

Der 24" iMac wird von Apple ab knapp 1450 Euro angeboten. Das Einstiegsmodell hat 7 statt 8 GPU-Kerne und muss mit zwei Thunderbolt/USB-4-Ports (USB-C) auskommen, der bei den teureren Modellen im Netzteil integrierte Ethernet-Port fehlt außerdem – ebenso wie der Fingerabdruckscanner Touch ID auf der mitgelieferten Tastatur. Die zusätzlichen Schnittstellen und Funktionen sind ab 1670 Euro erhältlich.

Für 16 GByte statt 8 GByte Arbeitsspeicher berechnet Apple einen Aufpreis von 230 Euro. Zusätzlicher Speicherplatz ist konfigurierbar: Für 512 GByte veranschlagt Apple beim Einstiegsmodell beispielsweise 230 Euro, die 1 TByte SSD kostet 460 Euro. Nachträgliches internes Aufrüsten ist nicht möglich.

In den Ladengeschäften wird es den neuen iMac vorerst nur in Silber, Grün, Pink und Blau zu kaufen geben, die weiteren Farben sind nur bei Online-Bestellung erhältlich, wie Apple betonte. Interessenten müssen sich hier bereits auf längere Lieferzeiten einstellen: Derzeit nennt Apple Auslieferungstermine Ende Juni bis Anfang Juli.

Lange Lieferzeiten auch beim iPad Pro

Das iPad Pro 2021 kommt in der kleineren 11"-Ausführung ab 880 Euro in den Handel – mit 128 GByte Speicherplatz und 8 GByte Arbeitsspeicher. 5G-Support kostet 180 Euro Aufpreis. Ab 1 TByte Speicherplatz (ab 1650 Euro) verbaut Apple 16 GByte RAM im iPad Pro, neu ist außerdem eine Konfiguration mit 2 TByte (ab 2090 Euro).

Die Preise des 12,9"-Modells mit neuem Mini-LED-Display beginnen bei 1200 Euro und erstrecken sich bis hin zu 2580 Euro (mit 2 TByte Speicherplatz und Mobilfunk). Bei Neubestellungen nennt Apple derzeit je nach Modell den Juni oder Juli als Auslieferungstermin. Die Neuauflage der Streaming-Box Apple TV 4K mitsamt überarbeiteter Siri-Fernbedienung soll zeitgleich mit iMac und iPad Pro in den Handel kommen, wie Apple betonte.

(lbe)