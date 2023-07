iMessage-App in iOS 17: Bessere Suche, Catch-Up, Check-in und mehr

Apple plant mit iOS 17, das für September erwartet wird, eine ganze Reihe von Umbauten an seiner Nachrichten-App auf dem iPhone. Die sollen dazu führen, iMessages besser aufzufinden, sie bunter zu gestalten und schneller auf sie zu reagieren. Außerdem wurden neue Sicherheitsfunktionen integriert.

Anzeige

Wer sucht, der findet (nun)

Bislang ist die Suchfunktion in der Nachrichten-App reichlich unübersichtlich. Man tippt einen Suchbegriff ein und hofft dann, dass dieser passt – um zur gewünschten Stelle in einem Thread zu gelangen, muss man dann schlimmstenfalls ewig scrollen. In iOS 17 wird hier aufgeräumt: Erstmals werden verschiedene Filter miteinander kombinierbar. So kann man etwa nach Bildern einer bestimmten Person suchen, Filter aktivieren und deaktivieren. "Kombiniere Suchfilter, die deine Suche eingrenzen, um schneller zu finden, was du suchst", schreibt Apple dazu. Auch die Beantwortung eingegangener Nachrichten ist flotter: Man wischt nun nur noch, um eine Antwort (Reply) zu generieren, statt lange drücken zu müssen, um den entsprechenden Button zu finden.

Integriert ist nun auch endlich das automatische Transkribieren von Sprachnachrichten, die per iMessage eintrudeln. Das klappt zwar leider nicht immer perfekt, ist aber stets ausreichend gut, um eine Idee zu bekommen, ob eine Audiobotschaft wichtig ist oder nicht. Apple zufolge wird die Transkription lokal vorgenommen, es gehen also keine Daten an Apple. Verbesserungen gibt es auch beim Teilen von Ortsangaben (inklusive Setzens eines Pins ohne Öffnen der Karten-App) und bei den immer noch häufig per SMS verschickten Verifikationscodes. Letztere werden nun auf Wunsch nach Verwendung automatisch gelöscht.

Bequemlichkeit, Sticker und Sicherheit

Ebenfalls für mehr Bequemlichkeit sorgt die Möglichkeit, in längeren Konversationen an jene Stelle zu gelangen, die man zuletzt nicht mehr gelesen hat – dafür gibt es nun einen Pfeil. Nett, wenn auch nicht zwingend, sind Verbesserungen bei den Stickern: Man kann nun Inhalte wie Personen, Tiere oder Gegenstände aus einem Bild herausheben und daraus direkt virtuelle Aufkleber machen, die sich in späteren Konversationen verwenden lassen. Auch sind nun alle Emojis automatisch Sticker, wenn man das wünscht. Die Sticker bekommen zudem einige interessante Effekte, wenn man dies wünscht – es gibt Comic-artige Looks, Outlines, 3D-Designs und sogar einen Holographie-Look. Mit Stickern lässt sich zudem auch reagieren. Schließlich hat Apple weitere Memojis hinzugefügt.

In Sachen Sicherheit legt die Nachrichten-App ebenfalls nach. Apple hat hierzu eine komplett neue Check-In-Funktion implementiert, mit der man per iMessage an Freunde und Verwandte kommunizieren kann, ob man sicher nach Hause gelangt ist. Der Vorgang ist automatisch und datensparsam ausgeführt, Apple erhält keine Angaben zur Position.

Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)