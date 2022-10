iMessage: Apple plant angeblich für 2023 ein großes Update

Apple plant angeblich einen größeren Umbau seiner iMessage-App. Das behauptet zumindest ein Twitter-Nutzer namens Majin Bu, der mit Vorhersagen zum Stage Manager auf dem iPad schon einmal richtig gelegen hat. Laut seiner Darstellung ist der Relaunch verknüpft mit Apples angeblichen Plänen für ein Mixed-Reality-Headset.

Apples Messenger, der im Jahr 2011 mit iOS 5 eingeführt wurde, ist besonders in den vergangenen Jahren deutlich verbessert worden. Mit iOS 16 wurden Funktionen hinzugefügt, um gesendete Nachrichten zurückzunehmen oder nachträglich zu ändern. Andere Messenger haben solche Features allerdings teilweise schon länger. Auch hat sich Apples App iMessage bis auf kleine Veränderungen bislang optisch nicht tiefgreifend von der früheren App Nachrichten für SMS entfernt.

Messenger mit AR-Chat

Majin Bu erwartet einem Tweet zufolge eine neue Übersicht sowie Chaträume, die über die vorhandenen Gruppenchats hinausgehen, und einen neuartigen Augmented-Reality-Chat. Auch die Möglichkeit, Videoclips zu integrieren, soll gegeben sein – möglicherweise sind damit Stories bzw. Statusmitteilungen im Stile von WhatsApp gemeint.

Dass Apple im Falle einer Veröffentlichung seines Headsets auch in Sachen Chatfunktionen etwas plant, erscheint naheliegend. Schließlich würde das Unternehmen damit in Konkurrenz zu Meta mit seinem Metaverse treten, das erklärtermaßen virtuelle Welten schaffen will, in der die Teilnehmer miteinander kommunizieren können.

RCS bleibt wohl ein Wunschtraum

Was hingegen unwahrscheinlich scheint, ist, dass Apple RCS einführt und damit eine bessere Schnittstelle zu Android-Smartphones bietet. Das wurde in der Vergangenheit wiederholt von Google gefordert. Tim Cook riet in einer Fragestunde dazu, stattdessen doch besser Familienmitgliedern, die nicht per iMessage erreichbar sind, ein iPhone zu kaufen.

