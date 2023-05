iMessage auf Apple Watch lahmgelegt: Nutzer berichten von gravierendem Problem

Apple-Watch-Nutzer sind aktuell unter Umständen nicht mehr in der Lage, per iMessage zu kommunizieren: Apples Nachrichten-App, die neben iMessages auch SMS unterstützt, stürzt beim Öffnen eines Chats direkt ab, wie Betroffene berichten. Teils reicht schon der Eingang einer neuen iMessage, um die Smartwatch für kurze Zeit lahmzulegen. Der Bildschirm der Uhr blendet in diesem Fall nur noch einen schwarzen Bildschirm mit Laderädchen ein, bis schließlich wieder das Ziffernblatt erscheint.

Crash bei neuer iMessage

Der Fehler verhindert nicht nur den Empfang und das Öffnen von iMessages und SMS-Mitteilungen, sondern auch das Verfassen neuer Nachrichten, dabei kommt es ebenfalls stets zu einem Absturz. Eine Reaktion auf neue Mitteilungen ist dadurch mit lahmgelegt, das betrifft nicht nur das Erstellen eigener Antworten, sondern auch die Auswahl einer vorgefertigten Schnellantwort – beides führt zum Crash.

Erste Berichte über die iMessage-Abstürze reichen schon rund zwei Wochen zurück, inzwischen scheint der Bug weiter um sich zu greifen: In Foren wächst die Zahl der Berichte, auch auf einer Apple Watch in der Mac & i-Redaktion ist iMessage durch die Abstürze nicht länger nutzbar. Auf dem mit der Apple Watch gekoppelten iPhone zeigen sich die iMessage-Probleme bislang offensichtlich nicht.

WatchOS 9.5 erscheint in Kürze

Gängiges Basis-Troubleshooting wie ein Neustart der Apple Watch beheben den Fehler nicht, auch mühsamere Aktionen wie das Entkoppeln und Neukoppeln der Uhr oder deren Zurücksetzen führen Berichten zufolge nicht zu einer zuverlässigen Beseitigung des Problems. Abhilfe ist aber in Sicht: Die kommende Version watchOS 9.5 räumt den iMessage-Bug aus, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion des Betriebssystems berichten. Das Update für das Watch-Betriebssystem dürfte in Kürze erscheinen, Apple hat es zusammen mit der neuen Pride Edition für die laufende Kalenderwoche 20 in Aussicht gestellt.

