iMessages und mehr: Microsoft baut iPhone-Integration in Windows 11 aus

Die Smartphone-Link-App von Windows 11 spricht künftig auch mit iPhones. PC-Nutzer können darüber die Benachrichtigungen von iOS auf dem Desktop empfangen und erhalten zudem Zugriff auf die Adressdatenbank. Auch Telefonate sollen so direkt aus Windows möglich werden und der Empfang wie das Versenden von Textnachrichten, wie Microsoft mitteilte – das schließt iMessages mit ein. Die neue Version der App solle "Barrieren für die Nutzer entfernen, die ein iPhone" hat, erklärte der für Windows zuständige Microsoft-Produktchef Panos Panay.

iMessages in Windows – mit Einschränkungen

Die Verbindung zwischen Windows-PC und iPhone erfolgt über Bluetooth, entsprechend müssen beide Geräte in direkter Nähe präsent sein. Voraussetzung ist mindestens iOS 14.

Die Smartphone-Link-App bringt jetzt auch iPhone-Nachrichten in Windows. (Bild: Microsoft)

Eine komplette iMessage-Integration können Nutzer dabei nicht erwarten: Die Smartphone-Link-App zeigt offenbar nur frisch eingehende und versendete Nachrichten an, nicht aber den vorausgehenden Gesprächsverlauf. Auch unterscheidet die App in Windows nicht farblich zwischen iMessages und SMS-Nachrichten, die beide von Apples Nachrichten-App auf dem iPhone unterstützt werden. Antworten in Gruppenchats und das Verschicken von Fotos oder anderen Mediendaten werden zudem in Windows nicht unterstützt.

Das Smartphone-Link-Update stellt Microsoft vorerst nur für einen begrenzten Kreis an Testern im Rahmen des Windows-Insider-Programms bereit. Man wolle die Verfügbarkeit im Laufe der Zeit weiter ausbauen, heißt es beim Hersteller.

Microsoft integriert Apple-Dienste

Microsoft hat im vergangenen Herbst damit begonnen, Apple-Dienste umfassender in Windows zu unterstützen. Zu der Initiative gehört die Integration von iCloud-Fotos in der Microsoft-Fotos-App. Zudem hat Apple sowohl den iTunes-Nachfolger Apple Music als auch seine Apple-TV-App im Microsoft Store für Windows veröffentlicht. Zusätzlich bietet Apple eine spezielle App an, die die Synchronisation von iPhones und iPads ermöglicht – eine Funktionalität, die seit langem Teil von iTunes ist. Die altgediente Medien-Software hat Apple für macOS bereits eingestellt.

