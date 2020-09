iOS 13.7 verfügbar: Corona-Tracking direkt im Betriebssystem

Apple hat am Dienstagabend die vermutlich letzte Version von iOS 13 freigegeben, bevor iOS 14 ansteht. iOS 13.7 ist als iPadOS 13.7 auch für Apple-Tablets erhältlich und bringt auf dem iPhone einige neue Funktionen. So hat Apple erstmals das sogenannte Exposure-Notifications-Express-System implementiert, mit dem es Gesundheitsbehörden möglich werden soll, eine Coronavirus-Kontaktverfolgung auch ohne eigene App anzubieten. In den USA wollen die Bundesstaaten Maryland, Nevada, Virginia sowie Washington, D.C das Feature als erste nutzen, europäische Regionen dürften folgen.

Apple arbeitet wie zuvor schon mit Google zusammen – dort will man die Funktion ebenfalls direkt im Betriebssystem integrieren. Die Nutzer werden in unterstützten Regionen gefragt, ob sie an der Nachverfolgung teilnehmen wollen. Bestehende Corona-Warn-Apps werden weiterhin funktionieren, wie die Unternehmen am Dienstag mitteilten. Die neue Methode soll zu einer schnelleren Verbreitung der Kontaktverfolgung führen, da künftig nicht mehr jedes Land und jede Behörde eine eigene App entwickeln muss. Schon zuvor verwendeten Corona-Warn-Apps in iOS und Android integrierte Funktionen, allerdings war zum Auslesen stets eine App notwendig.

Warnung nun auch ohne App

Die Technologie soll helfen, die Coronavirus-Ausbreitung zu stoppen, indem Nutzer gewarnt werden, wenn sie sich neben einer infizierten Person aufhielten. Smartphones, auf denen die Funktion aktiviert wurde, tauschen untereinander Bluetooth-Schlüssel aus. Nach aktuellen Vorgaben der Gesundheitsbehörden gibt es eine Warnung, wenn sich herausstellt, dass man sich 15 Minuten lang in der Nähe eines Infizierten aufhielt.

Die Dauer und die Entfernung können von den Behörden angepasst werden. Ein Erfolg der Apps hängt auch davon ab, dass Nutzer ihre positiven Ergebnisse einer Corona-App in der App teilen. Der Abgleich der Schlüssel wird dabei nur auf den Smartphones durchgeführt, um den Datenschutz zu gewährleisten.

Opt-in bleibt bestehen

iOS 13.7 enthält nun einen entsprechenden Schalter, um die Kontaktverfolgung betriebssystemweit zu aktivieren. Er befindet sich in den Einstellungen. Die Funktion warnt auch automatisch, sobald es eine passende App in der Region des Nutzers gibt – diejenigen, die über die Express-Funktion verfügen, werden dann ebenfalls sichtbar. Es gilt weiterhin ein Opt-in – nur auf Wunsch nimmt man an der Kontaktverfolgung teil.

iPadOS 13.7 steht ebenfalls zum Download bereit. Welche neuen Funktionen hier enthalten sind, wurde noch nicht kommuniziert – vermutlich sind es Bugfixes. Sicherheitsrelevante Fehlerbereinigungen wurden offenbar nicht vorgenommen – auch in iOS 13.7 nicht. (mit Material der dpa) / (bsc)