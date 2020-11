iOS 14.2: JIT soll Emulatoren beschleunigen

Mehr Speed für Emulatoren auf iPhones und iPads: In iOS 14.2 ist es Apps Entwicklern zufolge möglich, Just-in-Time-Kompilierung (JIT) zu nutzen – auch ohne Jailbreak oder verkabelte Verbindung zu Xcode. Der GameCube- und Wii-Emulator DolphiniOS soll in seiner jüngsten Version dadurch wieder auf Jailbreak-freien Geräten in voller Geschwindigkeit laufen.

JIT nur auf neueren iPhones

Voraussetzung ist allerdings neuere Hardware mit Apples A12-, A13- oder A14-Prozessor, darunter fallen iPhones und iPads ab Baujahr 2018. Die Methode zur "schnellen CPU-Emulation (JIT)" funktioniere derzeit nicht auf älteren Geräten bis hin zu Apples A11, wie die Entwickler betonen – auf dieser Hardware bleibt ein Jailbreak die Voraussetzung für JIT-Kompilierung. Man erforsche aber noch, ob es vielleicht einen Weg gibt, um Support für die ältere Hardware nachzureichen.

Leistungseinbußen durch das Fehlen von schneller RAM-Emulation (fastmem) lasse sich zudem auf neuen iOS-Geräten mit mindestens 4 GByte Arbeitsspeicher umgehen, heißt es bei DolphiniOS. Gut 20 Spiele sind inkompatibel zu dem Hack, dort gebe es entsprechend Leistungseinbußen auf Geräten ohne Jailbreak.

Just-in-Time-Kompilierung bleibt in iOS normalerweise Apple-Systemprozessen vorbehalten, über den App Store vertriebene Apps von Drittentwicklern haben keine Möglichkeit, JIT zu verwenden. Konsolen-Emulatoren sind in Apples App-Laden bislang sowieso unerwünscht.

Sideloading vorausgesetzt

Von der Änderung in iOS 14.2 profitieren aber Apps, die per Sideloading aufs iPhone oder iPad kommen, beispielsweise über Apples Entwicklungsumgebung Xcode oder das Tool AltStore. Er glaube dass es sich dabei um eine "offizielle Implementierung" durch Apple handele und nicht etwa einen Fehler, erläuterte der AltStore-Entwickler Riley Testut Anfang November gegenüber 9to5Mac. Von Apple gibt es bislang keine öffentliche Erwähnung für eine derartige JIT-Unterstützung.

Auf die Methode zur JIT-Kompilierung ist offenbar ein Entwickler des Emulators UTM gestoßen, der virtuelle Maschinen auf iOS-Geräten möglich macht – und sich nun auch wieder per Sideloading unter iOS 14.2 installieren lässt.

(lbe)