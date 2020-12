iOS 14.3: Update bringt neue Funktionen für iPhones und iPads

Apple hat iOS 14.3 und iPadOS 14.3 zum Download freigegeben. Das Update lässt sich über die integrierte Software-Aktualisierung beziehen oder verkabelt von einem PC aus per iTunes oder dem Mac-Finder einspielen. Die neue Version des Betriebssystems sorgt für Unterstützung von zwei neuen Apple-Produkten.

Die Bügelkopfhörer AirPods Max, die im Laufe der Woche an erste Kunden ausgeliefert werden, setzen diese Version des Betriebssystems voraus. Apple integriert außerdem den Fitnessvideodienst Fitness+ in die Fitness-App auf dem iPhone, iPad-Nutzer können diese nun erstmals aus dem App Store herunterladen. Der Abo-Dienst, der parallel am Montagabend startet, ist vorerst allerdings noch nicht in Deutschland verfügbar. Neben iOS 14.3 hat Apple auch watchOS 7.2, tvOS 14.3 und macOS 11.1 veröffentlicht.

Neue Funktionen von iOS 14.3

iOS 14.3 reicht auf iPhone 12 Pro und Pro Max die Option nach, Fotos in Apples neuem ProRAW-Format zu schießen und in der Fotos-App nachzubearbeiten. Auf älteren Geräten soll es zudem möglich werden, das Bild der Selfie-Kamera wahlweise zu spiegeln.

Neu sind außerdem die Datenschutz-Labels für Apps, die am Montagabend im App Store starten. Sie sind bereits Pflicht für neue Apps und App-Updates und sollen in allen App-Läden auftauchen, also auch im Mac App Store und auf der Apple Watch.

In Deutschland wechselt Apple den Anbieter für Luftqualitätsdaten, die in die Wetter-App integriert sind. Sie kommen nun von Breezometer und scheinen in größeren Städten teils auf Straßen- oder Stadtviertelebene vorzuliegen statt nur grob für gesamte Städte. Bei schlechter Luftqualität sollen Wetter-App und das Sprachassistenzsystem Siri zudem Gesundheitsratschläge unterbreiten, so Apple – auch hier gehört Deutschland zu den unterstützten Ländern.

Die TV-App möchte das Auffinden von Inhalten aus Apples Streaming-Dienst TV+ mit einem neuen Reiter vereinfachen. Eine verbesserte Suchfunktion mit Vorschlägen und das Durchforsten des Katalogs etwa nach Genre gehören zu den weiteren Neuerungen. Beim Zyklusprotokoll ist es nun möglich, Schwangerschaft, Stillzeit und die Verwendung von Verhütungsmethoden zu protokollieren, schreibt Apple. Die Suchmaschine Ecosia ist als neue Suchoption in Safari verfügbar. Zum Öffnen der mit iOS 14 neu eingeführten App Clips werden jetzt auch die von Apple entworfenen App-Clip-Codes unterstützt.

Fehlerbehebungen

Das Update soll eine Reihe von Fehlern ausräumen, darunter Probleme beim Empfang von MMS-Nachrichten, dem Öffnen von App-Ordnern, dem Teilen von Videos aus der Fotos-App und dem Öffnen von Apps aus der Spotlight-Suche. MagSafe Duo soll außerdem nicht länger die Ladeleistung reduzieren und auch eine fehlende Verfügbarkeit der Bluetooth-Einstellungen gehört laut Hersteller der Vergangenheit an. Die neue iOS-Version dürfte wie gewohnt auch Sicherheitslücken schließen, Details stehen noch aus.

