iOS 14.5 behebt Akkuprobleme bei iPhone-11-Baureihe

Nutzer von Geräten aus der 2019er iPhone-Baureihe, deren Akku aktuell zu früh aufgibt, können mit iOS 14.5 potenziell Abhilfe erwarten. Apple führt mit der Aktualisierung, die in Kürze erscheinen dürfte, ein neues Kalibrierungsverfahren für die Batterie ein. Es betrifft spezifisch iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max, so der Konzern in einem am Mittwoch publizierten Supportdokument.

Fehlerhafte Akkudaten sind ein Bug

Darin heißt es, einige Nutzer erhielten derzeit eine "ungenaue Schätzung der Batteriegesundheit". Das sei ein "Bug". Symptome sind demnach unter anderem, dass sich der Akku "unerwartet" leere, zudem komme es "in einer kleinen Anzahl von Fällen" zu einer Einschränkung bei Lastspitzen, der sogenannten Peak Performance. Apple hat in seinen Geräten eine integrierte Leistungsdrossel verbaut, die greift, wenn der Akku nicht mehr ausreichend Leistung liefert. Allerdings wird der Nutzer hierüber über die Anzeige der Batteriegesundheit in den Systemeinstellungen informiert. Bei den 11er iPhones kommt es nun offenbar vor, dass das komplette Akku-Reporting fehlerhaft ist.

Die maximale Batteriekapazität berechnet Apple über eine "Anzahl von Algorithmen und Messungen während der Benutzung". Mit der Zeit sollen diese Algorithmen optimiert werden, "um die beste Schätzung der maximalen Akkukapazität" zu erzielen. Nach Installation von IOS 14.5 sollen auf betroffenen Geräten Informationen zur Neukalibrierung angezeigt werden. Dies erfolgt in den Systemeinstellungen unter Batteriegesundheit. Die Neukalibrierung von maximaler Kapazität und "Peak Performance" erfolgt laut Apple während der normalen Ladezyklen. Dies könne "mehrere Wochen" dauern.

Akku kostenlos tauschen

Die angezeigte Maximalkapazität des Akkus ändert sich während dieser Zeit nicht. Apple warnt, dass bei den meisten Nutzern eine Änderung der Maximalleistung nach der Neukalibrierung "nicht feststellbar" sei. Allerdings soll nach dem Update eine Benachrichtigung über eine zu ersetzende Batterie verschwinden; Apple traut diesen augenscheinlich erst wieder nach der Neukalibrierung.

Ist der Akku wirklich "platt", muss das Gerät nach dem Vorgang in den Service. Apple werde den Akku dann kostenlos über einen autorisierten Servicepartner tauschen lassen. Ein Sicherheitsproblem stelle ein solcher Akku nicht da, er könne auch zunächst weiterverwendet werden, heißt es. Die Neukalibrierung ist laut Apple nicht immer erfolgreich. Sollte dies passieren, erfolgt eine entsprechende Benachrichtigung und man sollte den Akku tauschen lassen. Während der Neukalibrierung ist das System zudem nicht in der Lage, Serviceoptionen für den Akku zu empfehlen – weil eben die Neukalibrierung läuft, warnt Apple.

(bsc)