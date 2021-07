iOS 14.7: Apple Watch mit iPhone-Fingerabdruck entsperren geht nicht mehr

Die Installation von iOS 14.7 kann die automatische Entsperrung der Apple Watch durch das iPhone lahmlegen. Betroffen seien nur iPhone-Modelle mit dem Fingerabdruckscanner Touch ID, wie Apple mitteilte. Dazu gehören etwa iPhone SE 2020, iPhone 8 und ältere Modellreihen. Neuere Spitzenmodelle setzen stattdessen auf die Gesichtserkennung Face ID, damit scheint das parallele Entsperren einer gekoppelten Watch weiter zu funktionieren.

Betroffene Nutzer müssen den Code zur Entsperrung der Uhr entsprechend von Hand in die Uhr eintippen, erläutert Apple. Ein kommendes Software-Update werde den Fehler ausräumen. Wer den vier- oder sechsstelligen Gerätecode für die Watch vergessen hat, muss die Watch zurücksetzen und neu einrichten.

Probleme mit Firmen-iPhones möglich

Bei iPhones, die vom Arbeitgeber per Mobile Device Management (MDM) verwaltet werden, funktioniert der Workaround unter Umständen jedoch nicht. Setzt das MDM-Profil nämlich die Verwendung eines alphanumerischen Passwortes auf dem iPhone voraus, muss die Uhr über das Smartphone entsperrt werden – die Apple Watch selbst unterstützt keine Eingabe alphanumerischer Passwörter beim Entsperren.

Entsprechend bleibe Betroffenen nur, ihren Administrator darum zu bitten, die Vorgabe eines alphanumerischen iPhone-Passworts zu entfernen, wie Apple in einem inzwischen auch auf Deutsch vorliegenden Support-Dokument aufführt. Erst dann lasse sich die Watch entkoppeln, löschen und neu aufsetzen. Sinnvoller sei in diesem Fall allerdings, das problematisch Betriebssystem-Update gar nicht erst zu installieren: Admins können das Einspielen auf verwalteten iPhones aufschieben, merkt Apple an. iOS 14.7 dürfte allerdings kritische Sicherheitslücken schließen, die Details dazu hat der Hersteller bislang jedoch nicht genannt.

Ein Grund für den Bug wurde nicht aufgeführt. iOS 14.7 bringt eine Sicherheitsfunktionsneuerung beim Entsperren der Watch per iPhone: Die automatisch entsperrte Uhr lässt sich nun direkt vom iPhone aus über einen Hinweis gleich wieder sperren.

(lbe)