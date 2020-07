iOS 14: HomeKit Secure Video wird brauchbar(er)

Mit iOS 14 führt Apple auch eine Reihe von Neuerungen bei seiner Smart-Home-Technik HomeKit ein. Dazu gehört auch der hauseigene Überwachungskamerastandard HomeKit Secure Video. Dabei reicht der Konzern Features nach, die sich die User schon seit längerem wünschen, bei anderen Anbietern aber schon seit Jahren Standard sind.

Bereiche der Aufnahme ignorieren

So ist es künftig möglich, sogenannte Aktivitätszonen zu definieren. Dies sind Bereiche, in denen die Bilderkennung von HomeKit Secure Video aktiv wird – andere Segmente der Aufnahme ignoriert das System dann. Praktisch ist dies etwa, wenn die Kamera auf den Eingang zeigt, aber einen Teil der Straße mit abdeckt – man aber nur dann gewarnt werden will, wenn sich eine Person dem Haus nähert. Ein solches Ausschließen von Bildbereichen hatte Apple für HomeKit Secure Video bislang nicht vorgesehen, obwohl das Verfahren bei Überwachungskameras mit Bilderkennung zu den üblichen Optionen gehört.

Definiert werden die neuen Aktivitätszonen in der Home-App von iOS 14 – dort selektiert man die gewünschte Kamera und wählt dann die Bereiche aus. Dies geht recht genau; zudem kann man die Selektion auch invertieren. Teilweise ist es auch möglich, Aktivitätszonen über die jeweilige App einer Kamera zu definieren, hier stehen dann auch manchmal Extrafunktionen wie eine Sensibiliätsauswahl bereit, etwa beim Anbieter Eufy.

Wer ist die Person?

HomeKit Secure Video kommt in iOS 14 auch noch mit weiteren länger erwarteten Features. So können nun endlich auch Personen unterschieden werden. Bislang erkannte die lokale KI, die auf HomePod oder einem Apple-TV-Gerät abläuft, Personen, Tiere und Autos – konnte aber Menschen nicht voneinander unterscheiden. Künftig kann man, ähnlich wie man das aus Apples Foto-App kennt, Personen Namen zuweisen.

Dann lässt sich entscheiden, ob bei Eintreffen einer Person andere Automatisierungen ausgelöst werden, zudem nennt HomeKit die Person per Benachrichtigung oder über den HomePod. Die Erkennung funktioniert mit allen HomeKit-Secure-Video-kompatiblen Kameras, da sie nicht auf den Geräten selbst, sondern auf der Apple-Hardware läuft.

(bsc)