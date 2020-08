iOS 14 und macOS 11: Apples neue Systeme im Podcast von Mac & i

Auf der WWDC Ende Juni wurden sie vorgestellt, inzwischen konnte die Redakton der Mac & i Apples neue Systeme jeweils in der Beta-Version ausprobieren. Im Herbst sollen dann macOS 11, iOS/iPadOS 14 und watchOS 7 auf den Markt kommen.

Im siebten Podcast der Mac & i erfahren Sie schon jetzt, worauf Sie sich freuen können und was eventuell nicht so gut gelungen ist. Mac & i-Redakteur Johannes Schuster spricht in der neuen Folge mit seinen drei Kollegen Leo Becker, Thomas Kaltschmidt und Wolfgang Reszel.

Das Titelthema von Heft 4/2020 der Mac & i beschreibt die wichtigsten Neuerungen von macOS 11 alias Big Sur, dessen Outfit sich an iOS annähert. Es geht weiter um iOS 14 mit Neuheiten wie Widgets, App-Mediathek und App-Clips. watchOS 7 liefert nun auch Schlafdaten und enthält flexiblere Ziffernblätter.

Sie können die ganze Folge 7 auch als Audio-Stream anhören oder herunterladen:

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint monatlich

Den Apple-Podcast von Mac & i können Sie per RSS-Feed (Audio oder Video) mit der Podcast-App Ihrer Wahl abonnieren. Sie finden ihn zum Ansehen oder Anhören auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video), bei YouTube und Spotify.

Mac & i Heft 4/2020 lässt im heise shop zur Lieferung nach Hause bestellen – oder als PDF beziehen. Printabonnenten der Mac & i haben vorübergehend die Option, das Heft auch digital als PDF herunterzuladen. Um diesen Service nutzen zu können, braucht es lediglich ein Heise-Kundenkonto, das sich auf shop.heise.de mit der Kundennummer anlegen lässt. Ist es vorhanden, meldet man sich mit Benutzerdaten an und lädt die gewünschte PDF–Ausgabe im Bereich "Meine Abonnements" herunter – oder liest Mac & i gleich im Browser. (lbe)