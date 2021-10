iOS 15.0.2 und watchOS 8.0.1: Viele Bugfixes – und wieder ein Exploit im Umlauf

Eine neue Woche, wieder ein Apple-Update: Am Montagabend hat der iPhone-Hersteller insgesamt drei Updates für seine Mobilplattformen vorgelegt. iOS und iPadOS 15.0.2 beheben zahlreiche Fehler sowie eine schwerwiegende Sicherheitslücke, die Apple zufolge bereits ausgenutzt wird – von wem und durch welche Malware bleibt unklar. watchOS 8.0.1 scheint wiederum ein reines Bugfix-Update zu sein.

Nötige Fehlerbehebungen noch und nöcher

iOS 15.0.2 behebt ein Problem, bei dem Fotos aufgrund von Neuerungen in der Nachrichten-App unter bestimmten Umständen gelöscht werden konnten. Ein fehlendes "Find my" im Zusammenhang mit der neuen Leder-Wallet für MagSafe-Geräte soll nicht mehr auftreten, ebenso wie gelegentlich verschollene AirTags aus der gleichnamigen App (deutscher Name: "Wo ist?"). Abschmierende und sich nicht verbindende Musik-Apps in CarPlay gehören laut Apple ebenso der Vergangenheit an.

Weiterhin wurde ein Problem im Finder beziehungsweise in iTunes für Windows behoben, bei dem ein Update oder die Wiederherstellung von iPhone-13-Geräten scheiterte. iPadOS 15.0.2 iPadOS 15.0.2 behebt das Foto-Löschproblem, die fehlenden AirTags in "Wo ist?" und das Restore/Update-Problem in Finder oder iTunes für Windows.

Schwerer iOS-Fehler, Bugfixes für die Watch

iOS und iPadOS 15.0.2 stopfen weiterhin ein Sicherheitsloch im Systemdienst IOMobileFrameBuffer. Diese wird wie erwähnt bereits durch einen Exploit "in the wild" missbraucht (wie genau, verrät Apple nicht) und kann zum Ausführen beliebigen Codes mit Kernel-Privilegien verwendet werden. Der entsprechende Speicherfehler wurde laut Apple durch besseres Memory-Handling behoben. Credits für das Auffinden des Bugs mit der CVE-ID 2021-30883 gibt Apple nicht, nennt hier nur einen "anonymen Sicherheitsforscher". Ob Spyware wie Pegasus den Fehler ausnutzten könnte oder Kriminelle, bleibt unklar.

watchOS 8.0.1 kommt gut drei Wochen nach der finalen Version von watchOS 8 und kümmert sich um Fehler der veralteten Apple Watch Series 3, die Apple verwirrenderweise immer noch verkauft. Auf den vier Jahre alten Geräten wurde der Fortschritt von Software-Updates nicht korrekt angezeigt (bei "manchen" Nutzern) und die Funktionen zur Barrierefreiheit waren teilweise nicht mehr zugänglich. Beides soll nun nicht mehr auftreten. Sicherheitsrelevante Fixes enthält das Update laut Apple nicht.

(bsc)