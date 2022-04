iOS 15.4.1 und macOS 12.3.1: Apple geht Akku- und Display-Probleme an

Großer Bugfix-Reigen für Apple-Systeme: Der Hersteller hat am Donnerstagabend iOS sowie iPadOS 15.4.1 und macOS 12.3.1 zum Download freigegeben. Die Updates lassen sich über die integrierte Software-Aktualisierung auf iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV beziehen.

Auf iPhones soll iOS in Version 15.4.1 mögliche Probleme bei der Akkulaufzeit beheben. Die Batterie konnte sich nach der Installation von iOS 15.4 "schneller als erwartet" leeren, wie Apple mitteilte. Auf Problemberichte von Nutzern hatte der Hersteller zuvor darauf verwiesen, Geduld zu zeigen: Direkt nach Installation von iOS 15.4 können Routineprozesse für eine erhöhte Prozessorauslastung und damit die iPhone-Akkulaufzeit mindern. Das solle sich aber innerhalb von rund zwei Tagen wieder geben, hieß es ursprünglich. Manche iPhone-Besitzer berichteten allerdings auch im Anschluss noch über eine verkürzte Akkulaufzeit.

Probleme mit externen Monitoren am Mac

Zudem soll die neue Version des Betriebssystems wieder für ein zuverlässiges Zusammenspiel mit Braille-Geräten und für das iPhone ausgelegten (MFi) Hörgeräten sorgen. Diese konnten die Verbindung in Dritt-Apps plötzlich verlieren, so Apple. Auch iPadOS ist neu in Version 15.4.1 erhältlich.

Die neue Version 12.3.1 von macOS Monterey beseitigt laut Apple Probleme mit externen, über USB-C oder Thunderbolt angebundenen Bildschirmen. Speziell wird hier aber nur der Mac mini 2018 als Problemkind genannt, Nutzer berichten allerdings auch von Schwierigkeiten beim Betrieb externer Monitore an MacBooks. Mit dem Mac gekoppelte Game-Controller sollen außerdem nicht länger die Bluetooth-Verbindung verlieren.

Schwachstelle wird wohl aktiv für Angriffe ausgenutzt

Zudem hat Apple tvOS 15.4.1, HomePod-Software 15.4.1 und watchOS 8.5.1 veröffentlicht. Ob das Apple-Watch-Update auch die (erneuten) Schnellladeprobleme angeht, von denen mehrere Besitzer der Series 7 zuletzt berichteten, bleibt vorerst offen.

Eine schwere Sicherheitslücke in den Betriebssystemen erlaubt Programmen das Ausführen von Schadcode mit Kernel-Rechten, warnt Apple. Es gebe Berichte, dass die Lücke möglicherweise bereits aktiv ausgenutzt werde. Nutzer sollten die Updates entsprechend zügig einspielen. Bislang liegen die entsprechenden Sicherheitsinformationen des Herstellers nur für iOS, iPadOS und macOS vor, die Lücke dürfte aber auch in anderen Varianten der Betriebssysteme zu finden sein.

