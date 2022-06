iOS 15.6 stellt Bevorzugung von Apple Music ab

Apple Music soll in Zukunft keine anderen Apps mehr aus dem iPhone-Dock werfen. Die Korrektur hat Apple in der zweiten Beta von iOS 15.6 umgesetzt: Wird die Musik-App des Herstellers neu installiert, landet sie – wie alle anderen Apps auch – an der nächsten freien Position auf dem Homescreen oder, je nach Einstellung, gleich in der App-Mediathek, wie Entwickler mit Zugriff auf die Vorabversion berichten. iOS 15.6 dürfte spätestens im Juli zum allgemeinen Download freigegeben werden.

Musik kehrt zurück ins Dock

Bislang ist es so, dass Apples Musik-App sich bei einer erneuten Installation aus dem App Store zurück automatisch an prominenter Position ins Dock drängt und eine dort platzierte App ersetzt. Für Aufsehen sorgten die Berichte von Nutzern, bei denen ausgerechnet Spotify oder ein anderer mit Apple Music konkurrierender Musik-Dienst dadurch aus dem Dock geworfen wurde.

Allerdings macht die Musik-App diesbezüglich keinen Unterschied, sie wird vom Betriebssystem einfach immer wieder an der Stelle installiert, an der sie standardmäßig als vorinstallierte App platziert ist – nämlich rechts außen im Dock. Auch andere Apps – dazu zählen auch Apple-Apps – werden dadurch verdrängt. Die Musik-App ist die einzige der vier Standard-Apps im iPhone-Dock, die sich bislang aus dem Betriebssystem löschen lässt, Telefon, der Browser Safari und die App Nachrichten sind vom Nutzer nicht entfernbar.

EU gegen Gatekeeper Apple

Der letztlich recht banale Bug ist heikel, weil die Bevorzugung von Apple Music Regulierungsbehörden längst ein Dorn im Auge ist. Die EU-Kommission wirft Apple vor, mit seinen App-Store-Regeln den Markt für Musik-Streaming-Dienste zu verzerren und den hauseigenen Streaming-Dienst zu bevorteilen. Der Digital Markets Act (DMA) soll Gatekeepern wie Apple künftig außerdem vorschreiben, dass sich alle nichtessenziellen vorinstallierten Hersteller-Apps aus dem Betriebssystem löschen lassen müssen.

(lbe)