iOS 15.6 und macOS 12.5 veröffentlicht: Apple bessert Fehler aus

Apple hat iOS und iPadOS in neuer Version 15.6 sowie macOS 12.5 Monterey zum Download freigegeben. Die am Dienstagabend veröffentlichten Versionen der Betriebssysteme gehen mehrere Fehler an, die Nutzer teils erheblich irritiert haben. Dazu gehört eine Warnmeldung in den iOS-Einstellungen, die auf angeblich komplett gefüllten Speicherplatz hinweist, obwohl tatsächlich noch Speicherplatz frei ist. Dieser Fehler sei mit iOS und iPadOS 15.6 behoben, so der Hersteller.

Im vorinstallierten Browser Safari sollen Tabs nun wieder zuverlässig arbeiten. In bisherigen Versionen des Browsers konnte es plötzlich passieren, dass ein Tab beim Aufruf einer URL zur zuletzt besuchten Web-Seite zurückwechselte, statt die neue Seite aufzurufen. Dieser Bug wurde laut Apple sowohl in der iOS- als auch macOS-Version Safaris beseitigt.

Zudem räumt Apple einen Bug in der iOS-Version Apple Mails aus, der dazu führen konnte, dass Braille-Tastaturen "langsamer werden oder nicht mehr reagieren", wie es im Beipackzettel des Updates heißt. Die neuen Betriebssystemversionen lassen sich über die integrierte Software-Aktualisierung herunterladen.

Neue TV-Funktionen für Live-Sport

In anderen Weltregionen vermerkt das Unternehmen zudem eine wichtige Neuerung bei der eigenen TV-App: Sie soll jetzt erlauben, Live-Sportveranstaltungen zu pausieren, neu zu starten sowie in diesen vor- und zurückzuspulen. In Deutschland zeigt Apple TV+ bislang keinen Live-Sport.

iOS und iPadOS 15.6 sowie macOS 12.5 enthalten neben Verbesserungen und Fehlerbehebungen auch Sicherheitsaktualisierungen, betont das Unternehmen. Details zu möglicherweise gestopften Schwachstellen stehen noch aus. Es könnte sich um die letzten Feature-Updates für iOS 15 und macOS 12 Monterey handeln. iOS 16, iPadOS 16 und macOS 13 Ventura sind bereits im öffentlichen Betatest, die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im September.

(lbe)