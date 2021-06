iOS 15 und iPadOS 15: Facetime öffnet sich für Android und Windows

Für iPhones und iPads zeichnen sich viele Neuerungen ab: Apple hat zum Auftakt der Entwicklerkonferenz WWDC 2021 am Montagabend iOS 15 und iPadOS 15 vorgestellt. Die neuen Betriebssystemversionen sollen im Herbst erscheinen, gewöhnlich werden diese im September zum Download freigegeben. Eine erste Testversion für Entwickler dürfte Apple noch im Laufe des Tages veröffentlichen, eine Public Beta folgt im Juli.

iOS und iPadOS 15 sollen mehr Kontrolle über Mitteilungen bringen (siehe auch Liveticker). Mit einem Fokus-Modus wird es künftig möglich, die Benachrichtigungseinstellungen je nach Situation schnell anzupassen – etwa für Meetings, Freizeit und Nachtruhe. Dazu gehören auch eine automatische Statusmitteilung in iMessage. Per Fokus lässt sich außerdem der Homescreen anpassen, um etwa nur bestimmte Apps für Arbeit oder Unterhaltung anzuzeigen, wie Apple erklärte.

FaceTime für mehr Plattformen

Den Videochat-Dienst bringt Apple per Browser auf andere Plattformen: Auch Windows- und Android-Nutzer sind künftig in der Lage, an einem FaceTime-Call teilzunehmen – das war bislang Apple-Hardware vorbehalten. Neu sind Links zu Videokonferenzen, die sich so leichter teilen lassen, Apple schließt damit etwas zu Videokonferenz-Tools wie Zoom auf.

Auf Apple-Geräten wird es zudem möglich, über FaceTime gemeinsam Musik zu hören und Filme respektive TV-Serien zu schauen. Neben Apple-Apps wie Musik und TV können auch Dritt-Apps das über eine neue Schnittstelle unterstützen, Disney+ und Tik Tok seien etwa mit an Bord, kündigte Apple schon an. Spatial Audio sorge für einen räumlicheren Klang bei Videochats, zudem wird es eine neue Option geben, Hintergrundgeräusche auszublenden.

iOS 15 erkennt mehr Bildinhalte: Neben bestimmten Elementen wie Kunst, Sehenswürdigkeiten oder auch Hunderassen soll das Betriebssystem künftig Textelemente in Fotos erfassen. Das erlaubt, den Text in den Aufnahmen direkt auszuwählen und zu kopieren, wie Apples Softwarechef demonstrierte. Bestimmte Elemente wie Telefonnummern würden sich sofort anwählen respektive anrufen lassen. Die Funktion wird nicht nur in Englisch, sondern auch in weiteren Sprachen wie Deutsch eingeführt.

Die Notizen-Apps bringt neue Funktionen zur gemeinsamen Arbeit an Notizen, so lassen sich andere Nutzer etwa im Text erwähnen und ein Verlauf zeigt vorgenommene Änderungen. Neu sind außerdem Tags zur Verschlagwortung. Auf dem iPad lassen sich neue Notizen jederzeit per Stift-Geste erstellen.

iPadOS 15: Neuanlauf beim Multitasking

Mit iPadOS 15 wird es möglich, Widgets flexibel auf dem iPad-Homescreen zu platzieren, so wie es das iPhone im vergangenen Jahr schon vorgemacht hat, auch die App-Mediathek kommt auf Apples Tablet.

Besseres Multitasking soll die Arbeit mit mehreren Apps vereinfachen, dafür integriert Apple Bedienelemente, um die verschiedenen Modi zur Darstellung mehrerer Apps in verständlicherer Form anzupassen. Über den App-Switcher und ein neues Shelf ("App-Regal") lasse sich die geteilte Ansicht leichter einrichten und besser zwischen App-Kombinationen wechseln, so Apple. Die Multitasking-Funktionen werden sich auch über Tastenkürzel steuern lassen.

(lbe)