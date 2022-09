iOS 16.0.1: Erstes Update fürs iPhone 14 bereits vor Verkaufsstart

Wenn am Freitag, 16. September, die ersten Vorbesteller und Käufer ihr iPhone 14, iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max in Betrieb nehmen, wird zunächst einmal zum Update gebeten. Apple hat Version 16.0.1 des Betriebssystems veröffentlicht – und diese richtet sich an die neuen Geräte. Ab Werk ist auf den neuen iPhones laut Medienberichten eine Version von iOS 16.0 installiert, deren Buildnummer vor dem am Montag veröffentlichten Release für alle liege.

Was die neue Version behebt

Ursprünglich gab es Pläne, die neuen iPhones nur auf den neuesten Stand von iOS 16.0 zu bringen. Mit Version 16.0.1 geht Apple jetzt einen Schritt weiter – offenbar aufgrund weiterer behobener Bugs. Laut den Release Notes behebt die neue Version Probleme bei der Aktivierung und Migration während der Einrichtung von iPhone 14 und iPhone 14 Pro. Da trifft es sich gut, dass das Gerät nicht erst eingerichtet werden muss, um das Update zu installieren. Dieses wird nämlich bereits während der Inbetriebnahme angezeigt. Die Installation kostet den Nutzer allerdings zehn bis 15 Minuten Zeit.

Weitere Bugfixes betreffen das Zoomen von Fotos im Querformat auf dem iPhone 14 Pro Max – diesen Bug hätte schon das neueste Build von iOS 16.0 behoben. Die Fotos sahen bislang mit der vorherigen Version offenbar weichgezeichnet aus. Auch der Enterprise-Single-Sign-On für Apps wurde repariert, da es dort wohl nach Apples Angaben zu Problemen kommen konnte.

iOS 16.1 auch in Vorbereitung

Bereits am Mittwoch veröffentlichte Apple die erste Beta von iOS 16.1. Mit dieser werden unter anderem Funktionen nachgereicht wie die Live Activities, mit der Entwickler Zugriff auf die neue Anzeige der Dynamic Island erhalten. Enthalten ist auch der zunächst in den USA an den Start gehende Clean Energy Charging Modus.

(mki)