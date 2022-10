iOS 16.2 wohl erst im Dezember

Apple plant das nächste größere Update für iOS und iPadOS im Dezember. Laut einem Bericht der Finanznachrichtenagentur Bloomberg wird die Aktualisierung wohl in der Mitte des übernächsten Monats erscheinen. Die Versionsnummer lautet dann 16.2. Apple plant, eine Reihe von angekündigten, aber bislang nicht veröffentlichten Funktionen nachzureichen – doch dabei dürfte es nicht bleiben.

Es fehlt noch einiges

So soll die brandneue Freeform-App, eine Art virtuelles Whiteboard, parallel zu iOS 16.2 und iPadOS 16.2 erscheinen. Sie ermöglicht es, Mindmaps zu erstellen, Texte, Videos und Bilder auf einer freien Fläche zu platzieren, um kreative Konzepte und Ideen besser auszuarbeiten. Die App war im Sommer angekündigt worden, ist aber immer noch nicht fertig – immerhin liegt inzwischen eine Betaversion vor. Auch der Mac unter macOS 13 soll eine eigene Variante erhalten.

Weiterhin hat Apple die neuen Live Activities, die mit iOS 16.1 gestartet waren und Apps erlauben, aktuelle Infos direkt auf den Homescreen zu schicken, noch immer nicht ganz fertig. So fehlt die Möglichkeit für Sportprogramme innerhalb der TV-App, Spielstände an die Live-Aktivitäten zu übertragen. Das soll mit iOS 16.2 folgen. Ein neues Schlaf-Widget ist ebenfalls geplant, das man auf dem Lockscreen platzieren kann. Es erlaubt das Setzen eines Schlafzeitplans und erinnert Nutzer daran, rechtzeitig ins Bett zu gehen.

iPad wartet auf Fertigstellung von Stage Manager

Auf dem iPad wird mit iPadOS 16.2 wohl die Fensterfunktion Stage Manager endlich fertiggestellt. Dieser fehlt unter iPadOS 16.1 auf M1- und M2-Geräten noch immer die Möglichkeit, externe Bildschirme anzusprechen, um darauf dann Fenster zu verteilen. Apple hatte das Feature zwar bereits in Betaversionen publiziert, in der Finalversion von iPadOS 16.1 dann allerdings wieder gestrichen. Die Unterstützung externer Bildschirme mit Stage Manager gehörte zu den zentralen Neuerungen in iPadOS 16, die Apple bereits im Sommer vorgestellt hatte.

Der Nachfolger von iOS und iPadOS 16.2, Version 16.3, dürfte danach länger auf sich warten lassen. Die Finanznachrichtenagentur Bloomberg glaubt, dass die Aktualisierungen im Februar oder März erscheinen könnten, zusammen mit macOS 13.3 und neuen Mac-Modellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)