iOS 16.3: Bugfix für Bildfehler bei Pro-iPhones

Apple ist es offenbar gelungen, einen merkwürdigen Anzeigefehler bei seinen aktuell teuersten iPhones zu beheben. Dieser führte dazu, dass die Geräte regelmäßig in bestimmten Situationen einen oder mehrere horizontale Streifen in unterschiedlichen Farben zeigten. Zwischenzeitlich gab es die Befürchtung, dass es sich um ein Hardware-Problem handeln könnte. Dies scheint aber nicht der Fall zu sein.

iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max

Das Phänomen trat beim Start von iPhone 14 Pro und 14 Pro Max auf, manchmal aber auch beim Verlassen des Schlafmodus über die Betätigung des Sleep/Wake-Knopfes. Die Streifen waren gelb oder grün, bedeckten manchmal das gesamte Display, als wäre es ein "The Matrix"-Bildschirmschoner. Apple hatte den Bug nach gehäuften Nutzerklagen erst kürzlich selbst in einem internen Memo an seine Serviceabteilungen sowie externe Reparaturbetriebe (Apple Authorized Service Provider, ASP) eingeräumt und Abhilfe per Software versprochen.

Diese scheint nun in Form von iOS 16.3 auf dem Weg zu sein, das in der kommenden Woche erwartet wird. Nutzer der jüngsten Vorabversion der Aktualisierung, die mittlerweile Release-Candidate-Status erreicht hat und am Dienstag oder Mittwoch nächster Woche erscheinen könnte, sehen den Fehler nun nicht mehr. Zudem ist der Fix im Beipackzettel des RC erwähnt. Von den aktuellen iPhone-Modellen waren nur iPhone 14 Pro und 14 Pro Max betroffen – allerdings auch nicht jedes einzelne, was den Fehler recht mysteriös machte. Ein iPhone 14 Pro Max in der Mac & i-Redaktion verhielt sich beispielsweise unauffällig.

iOS 16.3 für kommende Woche angekündigt

In Apples internem Memo hieß es, Nutzer des iPhone 14 Pro und Pro Max hätten berichtet, "dass sie beim Einschalten oder Entsperren ihres Telefons kurz horizontale Linien auf dem Bildschirm aufblitzen" sehen. Das Unternehmen sei sich des Problems bewusst. Es handele sich nicht um einen Hardware-Schaden, entsprechend werden betroffene iPhones auch nicht repariert. Man werde "in Kürze eine Softwareaktualisierung veröffentlichen, die das Problem beheben wird".

Apple arbeitet schon seit Längerem an iOS 16.3, das nun in Kalenderwoche 4 offiziell erscheinen soll. Neben dem Fix für das Bildschirmproblem gibt es weitere Fehlerbehebungen, Sicherheitsverbesserungen und neue Funktionen. Dazu gehört die globale Verfügbarmachung des erweiterten iCloud-Datenschutzes (Advanced Data Protection, ADP), die Unterstützung von Hardware-Security-Keys zur Absicherung der Apple-ID, frischer Content zum Black History Month in den USA sowie Unterstützung für den Anfang Februar erscheinenden HomePod 2.

