iOS 16.3 und macOS 13.2: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud verfügbar

Apple hat iOS 16.3, macOS 13.2 Ventura und iPadOS 16.3 zum Download bereitgestellt. Die Updates lassen sich über die integrierte Software-Aktualisierung auf iPhones, iPads und Macs laden. Parallel dazu hat der Hersteller watchOS 9.3 für Apple Watches ab Series 4 veröffentlicht.

iOS 16.3 – was ist neu?

Mit iOS 16.3 und macOS 13.2 schaltet Apple die (optionale) erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für iCloud-Dienste in Deutschland und weiteren Ländern frei. Apple nennt die Funktion "Erweiterter Datenschutz", sie ist in den iCloud-Einstellungen zu finden. Diese schützt nach Aktivierung erstmals auch iCloud-Backups, iCloud-Fotos sowie letztlich auch iMessage besser, weil es keinen Zweitschlüssel bei Apple mehr gibt. Nutzer müssen einen Wiederherstellungskontakt oder einen Wiederherstellungsschlüssel einrichten und alle mit der Apple-ID verknüpften Geräte auf neuesten Stand bringen. Außerdem wird es möglich, die eigene Apple-ID über einen Hardware-Sicherheitsschlüssel zu sichern, letzterer dient dann als zweiter Faktor.

Jetzt auch außerhalb der USA: Apples erweiterter Datenschutz für iCloud.

Um Fehlalarme zu verringern, hat Apple die Notruf-SOS-Funktion mit iOS 16.3 leicht geändert: Seitentaste und eine der Lautstärketasten müssen erst gedrückt gehalten und dann nach dem Countdown nun aber losgelassen werden, um den Notruf letztlich abzusetzen. Neu ist auch ein Unity-Wallpaper in iOS 16.3 zum Black History Month sowie ein neues Ziffernblatt für die Apple Watch (mit watchOS 9.3).

Die Updates sollen außerdem mehrere Fehler beheben, darunter ein Problem, durch das das Wallpaper auf dem iPhone-Sperrbildschirm praktisch schwarz angezeigt wird. Auch Verständigungsschwierigkeiten bei an Siri gerichteten Musikwünschen im CarPlay-Auto sind laut Apple behoben. Statusinformationen von Smart-Home-Geräten konnten auf dem Sperrbildschirm anders angezeigt werden als in der Home-App, merkt der Hersteller an, auch dieser Bug sei behoben. Nutzer des iPhone 14 Pro Max sollen beim Aufwecken des Gerätes keine horizontalen Streifen mehr sehen. iOS 16.3 ist zudem Voraussetzung für den neuen HomePod 2.

Neue Funktionen für HomePods mit 16.3

Die HomePods erhalten mit dem – aktuell noch nicht verfügbaren – Update eine Reihe neuer Smart-Home-Funktionen. Auf dem HomePod mini wird dadurch der bislang funktionslos versteckte Raumklimasensor aktiviert. Neu sind auch Funktionen im Zusammenspiel mit Siri, darunter die Möglichkeit, Automationen per Sprachbefehl anzulegen sowie den Standort von Personen über "Wo ist?" abzufragen. HomePods der ersten Generation sollen gesprochene Inhalte in optimierter Form wiedergeben.

iOS 16.3 und macOS 13.2 dürften wieder eine Reihe von Sicherheitslücken beseitigen, Details folgen voraussichtlich im weiteren Verlauf des Abends. Alle Patches erhalten nur noch die neuesten Versionen der Betriebssysteme, betonte der Hersteller jüngst.

(lbe)