iOS 16.4 Beta verrät: Apple wird zahlreiche Funktionen nachreichen

Seit September 2022 ist iOS 16 nun schon verfügbar. Doch noch immer hat Apple nicht alle im vergangenen Sommer angekündigten Funktionen freigegeben – sei es aus technischen Gründen oder wegen noch nicht gefixter Bugs. Wie nun die in der Nacht zum Freitag erschienene erste Beta von iOS 16.4 zeigt, dürften mit dieser (fast) alle fehlenden Features nachgereicht werden. Und die Liste ist für ein so fortgeschrittenes Betriebssystem lang, wie Entwickler berichten, die Zugriff auf das Update haben.

HomeKit-Architektur, Apple-Pay-Sparkonto, Web-Push

So wird iOS 16.4 endlich die von Apple bereits einmal veröffentlichte, dann aber wieder zurückgezogene neue HomeKit-Architektur liefern. Diese soll das Smart-Home-System insgesamt verlässlicher und stabiler machen, setzt aber voraus, dass alle Geräte auf dem neuesten Stand sind – also alle iPhones, iPads, Macs, HomePods oder Apple-TV-Boxen, die der Nutzer mit HomeKit verwendet. Die Beta zeigt den Upgrade-Button bereits.

Ebenfalls in Vorbereitung ist Apples lange angekündigtes Sparkonto für Apple-Pay-Nutzer. Dieses soll ordentlich Zinsen bringen und erlaubt es, sogenanntes Apple Cash in ein eigenes Konto zu transferieren – das ist Cashback, das Apple-Card-Nutzer je nach Einkaufsart erhalten. iOS 16.4 legt hierfür die technische Grundlage. Der Dienst ist allerdings nur in den USA verfügbar, wie die Apple Card selbst. Er wird über das Bankhaus Goldman Sachs bereitgestellt. Wann eine neue Später-zahlen-Funktion (Apple Pay Later) kommt, bleibt unklar. Weiterhin nun am Start sind Web-Push-Nachrichten für den Apple-Browser Safari, die einzige Browser-Engine, die unter iOS derzeit erlaubt ist.

Emojis, Beta-Installation, Podcasts, Kleinigkeiten

Mit iOS 16.4 stellt Apple zudem eine ganze Reihe neuer Emojis vor. Dazu gehören etwa neue Herzchen, ein Esel, ein WLAN-Symbol, ein Elch, eine Quelle oder neue Handoptionen. Die Podcasts-App bekommt eine bessere Bedienung der Warteschlangenfunktion, die auch unter Car Play greift, Apple Music zeigt das eigene Profil prominenter an und die Kurzbefehle können nun auch den Bildschirm sperren und ein eventuell vorhandenes Always-On-Display kontrollieren. Mastodon-User dürfen sich in der Nachrichten-App über eine neue Tröt-Vorschau freuen.

iOS 16.4 dürfte zusammen mit iPadOS 16.4, macOS 13.3 und weiteren neuen Betriebssystemversionen noch im Frühling erscheinen. Das wäre also frühestens ab Mitte März, sollte sich das Unternehmen an die kalendarische Definition halten.

(bsc)