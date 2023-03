iOS 16.4: Nette kleine Details im Überblick

Warum lohnt es sich, iOS 16.4 zu installieren? Neben den größeren neuen Funktionen und zahlreichen gestopften Sicherheitslücken bietet Apple auch viele kleinere Neuerungen in einem eigentlich bereits weit fortgeschrittenen iPhone-Betriebssystem. Dies betrifft vor allem Details, die das Userleben jedoch vereinfachen können. Wir liefern eine Zusammenfassung.

Nicht nur PWAs und Kurzbefehle

Die Hauptneuerungen in iOS 16.4 sind die Unterstützung von Progressive Web Apps (PWAs), die nun (fast) so gut laufen sollen wie native Apps, eine neue Stimmisolation, die Telefongespräche verbessern soll, über 20 neue Emojis (nach Unicode 15.0) und jede Menge neue Kurzbefehle, die zum Beispiel das Always-On-Display steuern, Anrufe stumm schalten oder die Intercom-Funktion des HomePod nutzen.

Doch das ist nicht alles. So hat Apple endlich den Gaming-Support für den PlayStation 5 DualSense Edge Wireless Controller freigegeben (auch für iPadOS, tvOS und macOS). Kauft man mit Apple Pay ein, lassen sich Bestellungen nun in der Apple Wallet (und einem Widget) verfolgen, darunter Bestellstatus, geschätzte Ankunftszeit oder wenn es Probleme mit der Bestellung gibt. Das funktioniert allerdings derzeit nicht automatisch, sondern muss von den Verkäufern unterstützt werden.

Podcasts-App leichter bedienbar

Apple hat außerdem die Podcasts-App – wohl das beliebteste Podcast-Programm der Welt – angepasst. Inhalteanbieter können sogenannte Kanäle bauen, die alle Podcasts im Rahmen ihres Dienstes kombinieren – etwa, wenn es sich um ein Studio handelt. Aufgeräumt wurde auch die Liste mit den noch nicht abgespielten Folgen. Auf jeder Podcast-Seite ist diese nun gleich oben zu finden. In der Wiedergabeliste (Up Next, "Nächster Titel") verschwinden vorhandene Shows nicht mehr, wenn man diesen nicht folgt und sie noch nicht beendet hat. Neue Episoden von Shows, denen man folgt, tauchen oben auf. Auch sogenannte Bonus-Episoden, die Podcaster anbieten, landen in "Nächster Titel". Die neuen Funktionen stehen auch auf iPad und Mac sowie über CarPlay zur Verfügung.

Zu den weiteren Verbesserungen zählt auch die Kauffunktion in der Familienfreigabe. Hier kam es bislang vor, dass App-Kaufanfragen anderer in der Familiengruppe nicht beim Inhaber ankamen oder dies verspätet auftrat – sehr frustrierend für den Käufer. Hier verspricht Apple nun, dass das "zuverlässiger" funktioniert.

(bsc)