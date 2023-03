iOS 16.4: Beta 2 verrät weitere neue Funktionen

Apples Arbeit an iOS 16.4 geht weiter. Die am Mittwoch erschienene Entwicklerbeta liefert Indizien, was der Konzern mit dem Update für das iPhone-Betriebssystem plant. Das sind ohnehin schon eine ganze Menge, wie bereits die erste Beta demonstriert hatte – und ist für ein so fortgeschrittenes OS eigentlich erstaunlich. Apple hatte im vorigen Sommer viele Features angekündigt, von denen einige immer noch nicht umgesetzt sind.

Apple Music Classical und netteres Apple Books

So könnte nun Apples neuer Klassik-Musikdienst Apple Music Classical erscheinen. In iOS 16.4 Beta 2 finden sich hier erneut dazu passende Strings innerhalb des MusicKit-Frameworks, berichten Entwickler. Darin steht auch, dass zwingend die reguläre Apple-Music-App benötigt wird, um auch Apple Music Classical nutzen zu können. Der neue Musikdienst basiert auf Apples Übernahme von Primephonic im Jahr 2021 und soll klassische Musik deutlich besser präsentieren und aufbereiten.

Eine weitere Neuerung in iOS 16.4 Beta 2 betrifft Apples E-Book-App Apple Books (Bücher). Diese bekommt nun die klassische Umblätter-Animation zurück, die es über viele Jahre gab, mit iOS 16 aber abgeschafft wurde. Das ist zwar nur ein kleines Detail, macht den Buchgenuss aber netter. Nutzer können nun entscheiden, ob es einen "Slide"-Effekt gibt (wie aktuell), gar keine Animation oder eben das Umblättern. Unter iPadOS 16.4 Beta 2 findet sich die Funktion ebenfalls.

Apple Pay in mehr Ländern

Der Bezahldienst Apple Pay kommt künftig auch nach Südkorea, wie die Beta ebenfalls zeigt. Die Wallet-App wurde dazu für das Anlegen entsprechender Karten (Kredit und Debit) aufgebohrt. Apple hatte sich seit Jahren bemüht, den Dienst in der Heimat des großen Konkurrenten Samsung zu starten, doch kam die Genehmigung des zuständigen Regulierers erst in diesem Frühjahr. Eine weitere Neuerung in der Beta 2 betrifft die Garantiezeiten: Diese werden in den Systemeinstellungen etwas netter mit passendem Icon dargestellt.

Weiterhin für iOS 16.4 erwartet wird die verschobene neue HomeKit-Architektur, es kommt ein neues Apple-Sparkonto für US-Nutzer und Apple liefert Web-Push-Benachrichtigungen für Progressive Web Apps via WebKit nach. Schließlich gibt es diverse neue Emojis, eine bessere Podcasts-Warteschlange und durchaus signifikant erweiterete Shortcuts-Möglichkeiten, darunter die Steuerung des Lockscreens und des Always-On-Displays.

(bsc)