iOS 16.4 RC: Neue Kopfhörer von Apple und Tochter Beats entdeckt

Plant Apple demnächst neue Audiogeräte aus der AirPods-Reihe und von der Tochterfirma Beats? Leak-Experten haben dazu nun String-Referenzen in der am Dienstagabend erschienenen neuen iOS-16.4-Vorabversion entdeckt, die den Release Candidate darstellt und bereits in den kommenden Tagen offiziell für alle Nutzer freigegeben werden könnte.

Gut versteckte Strings

So hat das Apple-Blog 9to5Mac Details zu einem neuen Beats-Modell namens Studio Buds+ entdeckt. Dabei handelt es sich offenbar um ein verbessertes Modell der beliebten kompakten Totally-Wireless-Stöpsel der Studio-Buds-Reihe. Diese werden aufgrund des günstigeren Preises gerne als AirPods-Pro-Alternative genommen und kommen mit ANC-Geräuschunterdrückung daher.

Der interne Codename soll 8214 lauten. Die Geräte würden die 2021 veröffentlichten Vorgänger ablösen und beherrschen neben Active Noise Cancellation auch Apples Audio-Sharing und den schnellen Gerätewechsel. Diese Features fehlen den derzeitigen Modellen mangels dafür eigentlich nötiger Apples H1- oder W1-Chips. 9to5Mac spekulierte kurzzeitig, dass Apple den Buds+ seine Standardchips gönnen könnte, aktuell sieht es aber eher so aus, dass Beats hierfür seine eigenen ICs nutzt. Weitere Verbesserungen betreffen wohl die Qualität des ANC und des Transparenzmodus, mit dem Signale von außen eingestreut werden können.

Noch unbekannte AirPods aufgetaucht

Einen weiteren Referenzen-Leak in der iOS-16.4-RC-Version hat der bekannte Twitter-Leaker aaronp613 entdeckt. Demnach befinden sich Hinweise auf zwei Modellnummern im Code, denen derzeit kein Gerät zugeordnet werden kann. So werden AirPods mit der Modellnummer A3048 und ein AirPods-Case mit der Modellnummer A2968 referenziert.

Das ist interessant, weil es aktuell wenig Hinweise auf neue AirPods von Apple gibt – außer im Bezug auf die AirPods Max 2, die jedoch nicht vor 2024 erwartet werden. Denkbar wäre, dass Apple bei den AirPods eine neue Ladehülle mit USB-C statt Lightning anbieten wird, doch das würde die Modellnummer neuer AirPods an sich nicht erklären. Apples jüngste AirPods-Modelle waren die AirPods Pro 2, die im September 2022 erschienen waren.

