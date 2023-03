iOS 16.5 Beta: Bildschirmaufnahme hört künftig aufs Wort

Einen Tag nach Veröffentlichung von iOS 16.4 und weiterer Betriebssystemupdates für Mac, iPad, Apple TV und Apple Watch hat Apple die ersten Beta-Versionen des nächsten Updates freigegeben. Auf dem iPhone soll es in iOS 16.5 eine Erweiterung für Sprachassistent Siri geben. Künftig kann über ein gesprochenes Kommando die Bildschirmaufnahme-Funktion gestartet werden.

Bislang müssen Nutzer dazu das Kontrollzentrum (Swipe von oben rechts nach unten) öffnen und auf die Aufnahme-Taste tippen. Dies setzt allerdings voraus, dass in der Rubrik Kontrollzentrum der Einstellungen-App auch das Steuerelement entsprechend platziert ist. Die neue Möglichkeit dürfte für viele komfortabler und naheliegender sein. Auf die gleiche Weise kann die Aufnahme auch wieder beendet werden.

Was sonst noch gefunden wurde

Darüber hinaus sind in der ersten Entwickler-Beta bislang keine besonderen Neuigkeiten gefunden worden. Die fertige Version dürfte angesichts der üblichen Beta-Testzeiträume Apples voraussichtlich im April oder Mai erscheinen. Für Nutzer in den USA gibt es im kostenpflichtigen Dienst Apple News einen neuen Sportbereich. An Sportfans richten sich wohl auch gefundene Codefragmente, die darauf hindeuten, dass in der Apple-TV-App künftig bis zu vier Streams gleichzeitig im Splitscreen angezeigt werden können. In der HomeKit-Steuerung erhalten hinzugefügte Nutzer mit Administratorrechten neu die Möglichkeit, selbst weitere Matter-Geräte zu koppeln.

Neben iOS 16.5 beta 1 erschienen am Dienstagabend außerdem macOS Ventura 13.4 beta 1 und watchOS 9.5 beta 1. Über größere Veränderungen an der Software ist bislang nichts bekannt geworden.

(mki)