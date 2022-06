iOS 16: Bezahlen an der Tankstelle soll künftig mit CarPlay möglich sein

An ersten Tankstellen können iPhone-Nutzer ab Herbst vielleicht per CarPlay bezahlen – direkt aus dem Auto. Diese Funktion sei für CarPlay in iOS 16 vorgesehen und bislang nur still Entwicklern präsentiert worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag berichtet. Auf der WWDC 2022 kündigte Apple eine Öffnung von CarPlay für Tank-Apps an, erwartet wurde dabei aber hauptsächlich eine Anzeige von Tankstellen in der Umgebung mitsamt der Benzinpreise.

In einem öffentlichen Vortrag erläuterte Apple, Tank-Apps sollten mehr bieten als die Navigation zur nächsten Tankstelle, das sei schließlich schon mit Navi-Apps möglich. Als Feature-Beispiel nannte ein Apple-Entwickler das „Starten der Zapfsäule“, ein Bezahlvorgang wurde nicht erwähnt.

Tankstellenbetreiber in den Startlöchern

Ein US-Tankstellenbetreiber erklärte gegenüber Reuters, man wolle die neue Funktionalität in den kommenden Monaten vorstellen und sei begeistert, dass Kunden den Tankvorgang künftig über das Infotainmentsystem ihres Fahrzeuges bezahlen können. Zahlungsdaten müssen dem Bericht zufolge zuvor in der iPhone-App hinterlegt werden. Wie die Autorisierung einer Zahlung über CarPlay erfolgt, bleibt vorerst unklar, andere Arten von Käufen werden dort bislang nicht unterstützt. Apple könnte die Tankfunktion mit Apple Pay verknüpfen, über den eigenen Zahlungsdienst sollen künftig auch automatische Zahlungen möglich werden, sodass nicht mehr jede einzelne Transaktion autorisiert werden muss.

Ob und wann Tankstellen in Deutschland eine solche Zahlungsmöglichkeit mit CarPlay an der Zapfsäule anbieten, bleibt offen. Betreiber wie Esso bieten mit Esso Pay bereits die Möglichkeit, die Tankfüllung per App zu begleichen und sich so den Gang zur Tankstellenkasse zu sparen. Zur Freigabe der Zapfsäule wird dort ein bestimmter Betrag über PayPal reserviert und anschließend die tatsächlich getankte Benzinmenge abgerechnet.

Lade-Apps für Elektroautos in CarPlay schon zugelassen

Apple hat CarPlay in den vergangenen Jahren nur langsam für neue App-Kategorien geöffnet. iOS 16 soll weitere Apps für den Autobereich ins Infotainmentsystem lassen, beispielsweise um einen Abschleppdienst zu rufen oder Mautzahlungen zu ermöglichen. Lade-Apps für Elektroautos sind in CarPlay bereits seit iOS 14 möglich, die Funktion wird bislang in Deutschland aber kaum genutzt.

(lbe)