iOS 16 & Co: Public Beta startet

Die Public Beta von iOS 16 steht Testwilligen jetzt zu Download und Installation bereit. Von iPadOS 16, macOS 13 Ventura und watchOS 9 hat Apple ebenfalls erste öffentliche Vorabversionen veröffentlicht. Die für Herbst angesetzten Versionen der Betriebssysteme benötigen neuere Hardware: iOS 16 läuft erst ab iPhone 8 und iPhone X (beide Baujahr 2017). Bestimmte Funktionen bleiben zudem neuerer Hardware vorbehalten, gerade bei iPads vollzieht Apple diesmal einen deutlichen Schnitt: Die Fensterverwaltung Stage Manager ist nur auf neuesten Modellen mit M1-Chip verfügbar.

Downgrade auf iOS 15 möglich

Das Herunterladen der Betaversionen von iOS 16 & Co erfordert die Anmeldung bei Apples Beta-Programm mit einer Apple-ID. Der Hersteller rät eindringlich dazu, die Vorabversionen auf einem Zweitgerät zu installieren und keinesfalls auf "geschäftskritischer" Hardware – mit Bugs und Problemen müsse man rechnen. Entsprechend ist auch eine aktuelle Datensicherung vor der Installation anzuraten.

Ein Downgrade auf iOS / iPadOS 15 und macOS 12 ist derzeit mit überschaubarem Aufwand möglich, während der Beta von iOS 16 neu angelegte Backups lassen sich dann aber nicht mehr unter iOS 15 einspielen – nur die vor dem Upgrade mit iOS 15 angelegten Sicherungen. Auf der Apple Watch ist kein Downgrade möglich.

iOS 16: Sparkassen-Apps stürzen ab

Abgesehen von kleineren wie größeren Fehlern im Betriebssystem und einer verkürzten Akkulaufzeit müssen sich Betatester besonders auf Probleme mit Apps einstellen: Wie schon in den Vorjahren stürzt die Sparkassen-App in der Beta von iOS 16 sofort ab, wie Entwickler berichten. Das gelte auch für die S-PushTAN-App, sodass sich unter Umständen keine Überweisungen per Browser mehr tätigen lassen. Auch zu einzelnen anderen Banking-Apps gab es Problemberichte, etwa bei der DKB. Die Elster-App verweigert zudem den Dienst.

Lesen Sie auch 18 Tipps zu iOS 15: Mehr aus iPhone und iPad herausholen

iPhone erhält anpassbaren Sperrbildschirm

iOS 16 erlaubt erstmals das Anpassen des iPhone-Lockscreens – und einen schnellen Wechsel zwischen den Sperrbildschirmen. Stage Manager bringt eine neue Fensterverwaltung auf M1-iPads und Macs, zudem lässt sich die iPhone-Kamera mit Bordmitteln als Mac-Webcam einsetzen. Die neuen Systeme bringen zudem neue Möglichkeiten für Dritt-Apps zur Integration in Systemfunktionen wie den Fokus-Modus und viele Neuerungen bei Apple-Apps von iMessage bis Apple Mail.

(lbe)