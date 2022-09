iOS 16: Noch immer Akkuprobleme

iOS 16 sorgt bei einzelnen Usern aktuell noch für verschiedene Probleme in der täglichen Nutzung. Das derzeit in Version 16.0.2 vorliegende neue iPhone-Betriebssystem, dessen erste Version am 12. September erschienen war, nervt Betroffene unter anderem mit einer verringerten Akkulaufzeit, Problemen bei der Spotlight-Suche, Verbindungsschwierigkeiten bei CarPlay sowie Display-Bugs.

Batteriefraß nach Installation

Das Thema Akkulaufzeit bei neuen, großen Betriebssystemversionen begleitet iPhone-Nutzer bereits seit Jahren. Üblicherweise dauert es nach Installation mehrere Tage, bis wichtige Systemprozesse, darunter etwa eine neuerliche Spotlight-Indexierung sowie KI-Prozesse etwa bei Fotos, abgeschlossen sind. Dies kann dazu führen, dass die Geräte anfangs stärkeren Batteriefraß zeigen als üblich. Normalerweise ist das Problem aber nach wenigen Tagen erledigt – bei neueren iPhones mit flotteren SoCs können die Prozesse sogar bereits nach Stunden durchlaufen sein.

Die nun gemeldeten Akkuprobleme treten jedoch auch Wochen nach Installation von iOS 16 noch auf. In manchen Umfragen spricht die Hälfte der iOS-16-User von einer reduzierten Akkulaufzeit. In der Praxis scheint das Problem jedoch nicht so stark verbreitet zu sein. iOS 16.0.2 bringt keine Fixes für Batteriethemen mit; iOS 16.1 ist allerdings bereits für Oktober geplant und könnte die letzten Probleme lösen – so hoffen es die Nutzer zumindest.

Spotlight, CarPlay, Flackern

Weiterhin störend sind Probleme mit der Systemsuche Spotlight, die mancher iOS-16-Nutzer hat. Dabei versagt das Feature entweder ganz – keine Ergebnisse – oder die Anzeige ist stark verlangsamt. Auch hier kann es helfen, etwas abzuwarten, bis die Neuindexierung nach Installation abgeschlossen ist – Wochen nach dem ersten Setup von iOS 16 sollte der Fehler jedoch nicht mehr auftreten. Apple hatte das Design von Spotlight verändert – künftig ist das Eingabefeld am unternen Bildschirmrand.

Ebenfalls Probleme kann die iPhone-Fahrzeugintegration CarPlay machen. Hier kann es unter iOS 16 zu Verbindungsschwierigkeiten kommen. Auch bei CarPlay gilt leider, dass größere iOS-Updates regelmäßig zunächst Schwierigkeiten machen, da die Kombination aus Fahrzeugtechnik und iOS recht kitzlig zu sein scheint. Bei iPhone-14-Modellen gab es zudem Anrufprobleme. Auch hier muss wohl auf iOS 16.1 gewartet werden. Weitere Fehler betreffen die Bildschirmanzeige bei manchen älteren iPhones. Hier kommt es zu einem Display-Flackern, wenn der Bildschirm relativ niedrig aufgedreht wurde.

