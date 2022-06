iOS 16: Welche Apple-Apps sich bald löschen lassen

Apple erweitert die Liste seiner löschbaren iPhone-Apps: Mit iOS und iPadOS 16 können Nutzer erstmals die Apps "Wo ist?", Health und auch die Uhr von iPhone und iPad löschen, wie Entwickler mit Zugriff auf die erste Beta der neuen Betriebssystemversionen berichten. Damit ist es künftig möglich, knapp 30 der von Apple auf den Geräten vorinstallierten Programmen wieder zu entfernen.

Löschen von Apple-Apps mit Nebenwirkungen

Damit setzt Apple den erst mit iOS 10 begonnenen Weg vor, Nutzern schrittweise mehr Kontrolle über die im Betriebssystem mitgelieferten Apps zu geben. Das Löschen der Apple-Apps kann allerdings andere Systemfuntionen beeinträchtigen, wie der Hersteller seitdem warnt. Das dürfte auch bei den neuen Apps der Fall sein, wobei das Teilen des eigenen Standortes mit Dritten auch ohne die "Wo ist?"-App weiter funktioniert und sich über die entsprechenden Systemeinstellungen steuern lässt. Das Löschen der App deaktiviert also nicht den darunter arbeitenden Dienst und auch nicht die Teilnahme am "Wo ist?"-Netzwerk.

Das Löschen der App Health dürfte ebenfalls Nebenwirkungen haben, gerade im Zusammenspiel mit der Apple Watch, die dort alle erfassten Gesundheitsdaten protokolliert.

EU-Kommission will Löschfunktion vorschreiben

Mehrere zentrale Dienste können mit iOS 16 weiterhin nicht vom iPhone gelöscht werden, darunter fällt neben der App Nachrichten (iMessage) auch der Browser Safari, der App Store, die Telefon-App und Apple Wallet. Gesetzesinitiativen in den USA und Europa könnten Apple künftig allerdings dazu zwingen, weitere Apps optional zu machen. Der Digital Markets Act in Europa untersagt es Gatekeepern wie Apple in Zukunft, ein Löschen vorinstallierter Apps zu unterbinden – mit Ausnahme von Apps, die grundlegende Systemfunktionen bereitstellen und sich nicht durch Apps von Drittherstellern ersetzen lassen.

Lesen Sie auch Das europäische Brecheisen: Wie die EU-Kommission Apples Dienste öffnen will

(lbe)