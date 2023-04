iOS 17: An welchen Schaltern Apple angeblich dreht

Ein neuer Schalter hier, eine kleine Designänderung dort: Ein neues Gerücht aus China nährt Spekulationen, dass die nächste Version des iPhone-Betriebssystems, iOS 17, vor allem Verbesserungen des Vorhandenen mitbringen wird und weniger größere Veränderungen oder ganz neue Funktionen. Neu bekannt gewordene Punkte betreffen vor allem den Sperrbildschirm, Apple Music, die App-Mediathek und das Kontrollzentrum.

Apple soll in iOS 17 angeblich den in iOS 16 stark veränderten Sperrbildschirm um neue Features erweitern. Dazu zählt, dass die Schriftgröße geändert und eingestellte Designs mit anderen iPhone-Nutzern geteilt werden können. Neu soll die Möglichkeit hinzukommen, Apple-Music-Songtexte auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen.

Stufenlose Taschenlampen-Funktion

Apple Music soll an einigen Stellen im Design verändert werden. Zu den kleineren Änderungen zählt, dass Ordner in der App-Mediathek angeblich künftig umbenannt werden können. Die Quelle bestätigt ferner andere Gerüchte, dass Apple eine Veränderung am Aussehen des Kontrollzentrums plant. Funktionell soll dort zum Beispiel die Helligkeit der Taschenlampen-Funktion künftig stufenlos einstellbar sein.

Die Quelle, von der das neue Gerücht ausgeht, ist mit der gebotenen Vorsicht zu genießen: Der Autor hat im chinesischen sozialen Netzwerk Weibo zu einem früheren Zeitpunkt korrekt vorhergesagt, dass Apple das iPhone 14 auch in gelb vorstellen wird. Während dieses Leak mit Kontakten in eine iPhone-Fabrik erklärlich ist, stellt sich bei der Software die Frage, wie der Leaker zu den Erkenntnissen kommen konnte.

Vorstellung im Juni, fertig im Herbst

iOS 17 wird in der fertigen Version für den Herbst erwartet. Vorgestellt werden könnte es auf der Entwicklerkonferenz WWDC, die für Anfang Juni angekündigt wurde – wenn Apple seinen Traditionen folgt,

