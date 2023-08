iOS 17: Aufregung um Verlegung von "Anruf beenden"-Knopf

Zu den großen neuen Funktionen in iOS 17 gehört die Möglichkeit, ein sogenanntes Contact Poster zu erstellen. Diese Funktion gibt Usern laut Apple "eine neue Möglichkeit [...], ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen." Damit können iPhone-Besitzer "ihr Erscheinungsbild anpassen, eingehenden Anrufen einen ganz neuen Look geben" plus "wunderschöne Bearbeitungen für Fotos oder Memojis sowie beeindruckende Schriften und Schriftfarben" wählen, meint Apple. Contact Poster lassen sich zudem per NFC über eine andere neue Funktion namens NameDrop an andere iPhones oder Apple-Watch-Geräte weiterreichen.

Roter Knopf immer noch rot

Mit dem Contact-Poster-Feature geht allerdings eine Veränderung der Nutzeroberfläche einher – und die sorgt nun für Aufregung: User verwirrt, dass dadurch auch der "Anruf beendet"-Knopf verlegt wird. Er ist zwar immer noch rot und gut sichtbar, befindet sich aber nun ganz rechts unten und ist mit dem Daumen etwas schwerer zu erreichen. Die Kritik an der Button-Veränderung, die in der aktuellen Beta von iOS 17 im Betriebssystem steckt, hat mittlerweile große US-Medien erreicht. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) sorgte dafür, dass die Story sogar in diversen Lokalzeitungen landete: "Die Taste zum Beenden von Anrufen auf Ihrem iPhone könnte bald versetzt werden. Was Sie über Apples iOS 17-Änderung wissen sollten", lautete die Überschrift.

Auch dem US-Börsensender CNBC war Apples Entscheidung einen ausführlichen Artikel auf seiner Website wert: "Apple plant, die Taste zum Auflegen eines Anrufs in der neuen iPhone-Software zu verlegen." Es sei daher leicht vorstellbar, "dass jemand, der durch jahrelanges Auflegen von Anrufen ein Muskelgedächtnis erworben hat, versehentlich auf die Stelle drückt, an der früher die Taste war". Auch auf X (vormals Twitter) gab es eher negative Resonanz. "Apple hat den Anruf-Beenden-Knopf verlegt und wir hassen es schon jetzt", schreibt etwa der Newsdienst Morning Brew.

Weitere Umbauarbeiten

Fast noch verwirrender als die Verschiebung des Buttons – die augenscheinlich damit zusammenhängt, dass Apple das Contact Poster prominent anzeigen will – ist allerdings die Änderung der Knopfbelegung an sich. So ist der Stummschaltenknopf nun ganz rechts, statt links, Keypad und FaceTime tauschten ihren Platz und der Kontakteknopf ist ganz verschwunden. Zuvor hatte "Anruf beenden" stets eine eigene Reihe.

Die Änderungen beim Telefon-Interface sind allerdings nichts gegen andere Umbauarbeiten, die Apple vorgenommen hat: So kommt watchOS 10 mit einem deutlich veränderten Interface, bringt Widgets zurück und geht sogar den berühmten Waben-Homescreen an. Und selbstverständlich wurden auch diverse Knöpfe verlegt, darunter jene zum Starten und Stoppen von Workouts.

