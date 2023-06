iOS 17 & Co: Einschätzung zu Apples neuen Systemen im Podcast von Mac & i

Apples großer alljährlicher Update-Reigen steht bevor: Mit iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma und watchOS 10 erhalten iPhone & Co im Herbst neue Funktionen und viele Detailverbesserungen. Gerade für den Alltagseinsatz verspricht Apple eine Reihe an nützlichen Neuerungen, zudem hält AI respektive maschinelles Lernen in immer mehr Bereichen der Betriebssysteme Einzug.

In Episode 47 des Apple-Podcasts von Mac & i widmen sich Malte Kirchner und Leo Becker den für die meisten Nutzer relevanten Neuerungen der Betriebssysteme. Dazu zählt etwa der neue, an Smart Displays angelehnte StandBy-Modus für iPhones, Widgets für alle Plattformen inklusive der Apple Watch und dem Mac-Schreibtisch und auch die Haustiererkennung in Apple Fotos.

Auch das weiterhin bei Funktionen hinterherhinkende iPad ist Thema, ebenso wie die teils einschneidenden Änderungen in watchOS 10. Wir sprechen außerdem über Apples angekündigte Tagebuch-App, persönliche Highlights unter den neuen Funktionen sowie die frische Option, die (oft noch rauen) Entwickler-Betas nun einfacher und kostenlos bei Apples Developer-Portal beziehen zu können.

Die ganze Folge als Audio-Stream (RSS-Feed) zum Anhören und Herunterladen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden

Die Tests der neuen Macs – MacBook Air 15", Mac Studio mit M2 Max/Ultra und Mac Pro 2023 – besprechen wir voraussichtlich in der nächsten Folge. Apples kommendes Betriebssystem visionOS sowie das Headset "Vision Pro" begleiten wir ab sofort in dem neuen Podcast TNBT – The Next (Big) Thing.

Themen für Apple-Nutzer im ausführlichen Gespräch

Der Apple-Podcast von Mac & i erscheint mit dem Moderatoren-Duo Malte Kirchner und Leo Becker seit Anfang 2023 im Zweiwochenrhythmus. Neben Gesprächen mit Gästen zu Fachthemen binden wir dabei auch die Hörerinnen und Hörer sowie aktuelle Entwicklungen stärker ein. Wir freuen uns über Zuschriften und Fragen an podcast@mac-and-i.de.

Der Apple-Podcast von Mac & i lässt sich per RSS-Feed (Audio oder Video) mit jeder Podcast-App der Wahl abonnieren – von Apple Podcasts über Overcast bis Pocket Casts. Zum Ansehen oder Anhören findet man ihn auch in Apples Podcast-Verzeichnis (Audio oder Video) und bei Spotify. Auf YouTube erscheinen neue Videos der Aufzeichnung im Kanal von Mac & i.

Einen Überblick über die bisherigen Podcast-Episoden der Mac & i gibt es hier, in der vorausgehenden Folge ging es um den Gesundheitscheck mit Health und Apple Watch.

(lbe)