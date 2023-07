iOS 17 & Co: Public Betas zum Download verfügbar

Anzeige

Apples neue Betriebssysteme erreichen die Public-Beta-Phase: iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 Sonoma und watchOS 10 lassen sich seit Mittwochabend von interessierten Nutzern herunterladen, ohne den Umweg über einen Developer-Account gehen zu müssen. Der Download der Vorabversionen setzt voraus, sich bei Apples Public-Beta-Programm anzumelden.

iOS 17 & Co bringen eine lange Reihe an Detailverbesserungen für iPhones, iPads, Macs und Apple Watches. Dazu gehören interaktive Widgets für alle Betriebssysteme, ein neuer StandBy-Modus, der das iPhone zu einem Smart Display macht und viele Neuerungen in Apples Apps und Diensten.

Auf welchen iPhones iOS 17 läuft

Bestimmte ältere Hardware-Generationen bleiben außen vor: iOS 17 lässt sich zum Beispiel nicht auf einem iPhone X oder iPhone 8 installieren, das iPhone XS, XR und das iPhone SE 2 sind nun die Mindestvoraussetzung. Einzelne Funktionen können neuere Modelle voraussetzen.

Für die Allgemeinheit werden Apple-Betriebssysteme gewöhnlich im September freigegeben. Im vergangenen Jahr lieferte Apple sowohl das große iPadOS- als auch macOS-Update erst im Oktober nach.

Betas können Probleme machen

Apples Public Betas gelten bereits als deutlich weniger raue und fehlerhafte Vorabversionen, dennoch empfiehlt der Hersteller, diese nur auf Zweitgeräten zum Test zu installieren. Nutzer sollten zudem beachten, dass sie im Falle eines Downgrades die unter der neueren Version angelegten iOS-Backups nicht in der alten Version einspielen können.

Für Entwickler hat Apple seit Juni bereits bis zu vier Vorabversionen von iOS 17, iPadOS 17, macOS 14 und watchOS 10 veröffentlicht. Erstmals ist es in diesem Jahr auch möglich, mit einem kostenlosen Dev-Account auf die Apple-Betas zuzugreifen.

Berichten von frühen Testern zufolge laufen die Betas vergleichsweise stabil, dennoch kann es etwa zu App-Abstürzen und Fehlern kommen. In den vergangenen Jahren gab es regelmäßig Probleme mit Banking- und TAN-Apps.

