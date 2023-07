iOS 17 & Co: Was Apples neue Systeme taugen im Podcast von Mac & i

Was bringen iOS 17, macOS 14 und watchOS 10 und wie schlagen sich die neuen Funktionen und Änderungen in der Praxis? Das klären wir in Episode 49.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden