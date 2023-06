iOS 17: Diese Features bringt das große iPhone-Update

Viele iPhone-Detailverbesserungen voraus: Apple überarbeitet mit iOS 17 Basisfunktionen des Betriebssystems wie der Telefon-App. Zu den Neuerungen gehören "Posters": Ein Anrufer kann ein Profilbild festlegen, dass der Angerufene entsprechend angezeigt bekommt. Live-Voicemail soll auf die Mailbox weitergeleitete Anrufe unmittelbar transkribieren und auf dem Bildschirm anzeigen, die Funktion ist vermutlich zu Beginn nur in den USA verfügbar.

Der Austausch von Fotos, Kontakten und Inhalten soll über AirDrop einfacher werden: Künftig reicht es, zwei iPhones nah aneinander zu halten, um das Teilen anzustoßen, erklärte Apples Softwarechef Craig Federighi. Auch für die Texteingabe verspricht Apple Verbesserungen, darunter eine zuverlässigere Autokorrektur, die Eingaben des Nutzers lernt und etwa Grammatikfehler erkennen und ankreiden soll. Die Diktierfunktion soll Spracheingaben zuverlässiger verstehen und in Text verwandeln. Apple stellte dabei mehrfach in den Vordergrund, neueste Maschinelles-Lernen-Techniken zu verwenden, die lokal auf dem Gerät arbeiten – den Begriff "AI" (künstliche Intelligenz) verwendeten die Apple-Präsentatoren offenbar bewusst nicht.

Mit einer neuen Standby-Funktion erweitert Apple den iPhone-Lockscreen: Im Querformat kann das iPhone eine große Uhr einblenden sowie zusätzliche Informationen etwa zum Wetter oder der Weckzeit. Die Funktion unterstützt außerdem Widgets. Zu den weiteren Neuerungen von iOS 17 zählen Offline-Karten in Apple Maps, ein spezielles Fotoalbum für eigene Haustiere und das Sprachassistenzsystem Siri lässt sich künftig einfach durch "Siri" aktivieren, das "Hey" fällt also weg. iOS 17 erlaubt darüber hinaus das Teilen von "Wo ist?"-Trackern wie AirTags, die sich bislang nur von einem Nutzer sinnvoll verwenden lassen. Neu ist außerdem die App "Journal", die das Führen eines Tagebuchs erleichtern will.

Für den Browser-Safari hat Apple Optimierungen bei der Engine WebKit angekündigt. Passkeys werden sich künftig zudem über den iCloud-Schlüsselbund mit anderen Nutzern teilen lassen – möglicherweise ist so auch das simple Teilen von Passwörtern etwa innerhalb der Familie möglich.

Apples iPhone-Autointegration CarPlay unterstützt künftig SharePlay für Apple Music: Mitfahrer können also von ihrem iPhone aus, Musiktitel für die Wiedergabe im Auto beisteuern.

Diese Meldung wird weiter aktualisiert.

