iOS 17: Dynamic Island angeblich neue Heimat für Siri und mehr

Apple soll Pläne verfolgen, die Display-Erweiterung Dynamic Island in iOS 17 noch intensiver für Benachrichtigungen zu nutzen. Unter anderem soll Sprachassistent Siri mit seiner Anzeige von der unteren Bildschirmhälfte in den oberen Bereich umziehen. Angeblich habe die Marketingabteilung darauf gedrängt. Mit dem iPhone 15 soll die Dynamic Island nicht mehr den Pro-Modellen vorbehalten bleiben, sondern auch im iPhone 15 und iPhone 15 Plus vorzufinden sein.

Mit der Dynamic Island hat Apple aus der Not, eine Display-Aussparung für Vorderkamera und Gesichtserkennungs-Sensoren vorzuhalten, eine Tugend gemacht: Der pillenförmige schwarze Bereich weitet sich auf iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max optisch aus, um zum Beispiel laufende Stoppuhren, Systemanzeigen wie die Stummschaltung und weitere Benachrichtigungen anzuzeigen. Außerdem gibt es die sogenannten Live Activities, die dieses Feld für eine begrenzte Zeit für Statusanzeigen nutzen können, etwa bei Taxidiensten die Zeit bis zur Ankunft.

Entscheidung fällt nach Tests

Ein anonymer Leaker, der sich in Anlehnung an Apples in PR-Bildern genutzte Uhrzeit "941" nennt, behauptet auf Twitter, Kenntnis von den kommenden Plänen für das Zusammenspiel von Hard- und Software zu haben. Unter dem gleichen Account wurden im Jahr 2022 bereits korrekte Vorhersagen zum Aussehen der Dynamic Island und der neuartigen Batterieanzeige in iOS 16.1 veröffentlicht. Zusätzlich zur Dynamic Island hat der Leaker weitere Änderungen in iOS 17 publik gemacht.

Ihm zufolge erhofft sich die Marketingabteilung bessere Verkäufe, wenn die künftig bei allen neuen iPhone-Herbstmodellen eingebaute Dynamic Island noch stärker genutzt wird. Ob Siri aber tatsächlich dorthin umzieht, sei noch nicht sicher. Momentan liefen Tests. Wer den Sprachassistenten verwendet, sieht gegenwärtig eine Animation auf der Unterseite, die im Verlauf zu einem Dialogfeld mit Siris Antworten anwächst. Wird zum Beispiel nach dem Wetter gefragt, erscheint eine weitere Info-Karte in der oberen Hälfte. All dies müsste im Falle der Änderung neu geordnet werden.

Letzte Änderung in iOS 14

Apple hat erst in iOS 14 davon Abstand genommen, dass Siri bei Anfragen den kompletten Bildschirm einnimmt. Neben Siri sollen noch weitere Mitteilungen in die Dynamic Island umziehen, behauptet die anonyme Quelle – nennt hierzu aber keine weiteren Details.

(mki)