iOS 17: Mehr Details zu möglichen Neuerungen

Was gibt's an Neuigkeiten in iOS 17? Bislang hieß es aus der Gerüchteküche stets, dass sich die Änderungen eher in Grenzen halten werden, um es Apple zu erlauben, sich auf sein lange erwartetes Mixed-Reality-Headset samt Software zu konzentrieren. Inzwischen sickern aber immer mehr Details durch, dass Apple doch stärkere Veränderungen vornehmen wird.

Viele nette Kleinigkeiten?

So soll es Verbesserungen unter anderem bei der Dynamic Island, dem Kontrollzentrum und der Suche geben, wie es unter anderem auf Twitter und im Forum von MacRumors heißt. Im Bezug auf die Dynamic Island ist zu vernehmen, dass die iPhone-Einkerbung künftig "deutlich mehr" können soll als zuvor. Aktuell wird sie etwa für Akkuanzeige, Telefonanrufe und Live-Aktivitäten verwendet, wirklich zwingend notwendig ist sie für viele Nutzer aber nicht. Beim Kontrollzentrum plant Apple weiterhin offenbar einen lange erhofften Umbau, der mehr Konfigurierbarkeit und Übersichtlichkeit bringt.

Es wurde im Prinzip seit iOS 11 nicht mehr angefasst. Das gesamte iPhone-Interface soll im Rahmen von Funktionen zur Barrierefreiheit besser konfiguriert werden können. Das betrifft unter anderem Lock- und Homescreen und erstmals sogar das Dock. An den Darstellungen für Always-On-Bildschirm und Benachrichtigungen schraubt Apple angeblich ebenfalls. Die Suchfunktion (Spotlight) sei zudem "stark verbessert" worden, so eine Quelle. Es gibt zudem angeblich mehr Fokus-Filter. Das iPhone werde zudem durch ARKit-Änderungen an Apples Mixed-Reality-Headset angepasst.

Endlich interaktive Widgets?

Für Home-Bildschirm und Heute-Ansicht plant Apple zudem, die dort platzierbaren Widgets endlich interaktiv zu gestalten, heißt es weiter. Dort läuft angeblich derzeit noch eine Testphase, ob Apple diese erfolgreich beendet, ist noch unklar.

Derzeit zeigen die Widgets stets nur "Read-only"-Infos an, es kann weder gescrollt werden noch gibt es Schalter oder Knöpfe. Ebenfalls nicht interaktiv sind die Widgets für den Sperrbildschirm, die auf Geräten mit Always-On-Display (iPhone 14 Pro und 14 Pro Max) verfügbar sind. Hier gibt es aber nicht einmal Gerüchte dazu, dass Apple dies ändern wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(bsc)