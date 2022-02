iOS-Bug: Manchmal werden keine Bilder gespeichert

Die aktuelle iOS-Version scheint einen Fehler aufzuweisen, der Anwendungen Probleme beim Zurückschreiben von Bilddateien macht. Das berichten die Macher der populären alternativen Kamera-App Halide.

Offenbar kommt es dabei zum Absturz eines Daemon, was das Speichern in der iOS-Fotomediathek verhindert. Viele der betroffenen Programme melden das Problem nicht zurück, so dass sich die Nutzer anschließend wundern, wo ihr bearbeitetes oder gerade geschossenes Foto abgeblieben ist.

Bug kommt selten vor, nervt aber

Halide selbst hat inzwischen eine Erkennungsroutine implementiert, wie Entwickler Ben Sandofsky auf Twitter mitteilte. Der Workaround steckt in der jüngsten Version 2.7.1 der App. Erkennt die Anwendung, dass ein Foto nicht geschrieben werden konnte, erscheint nun ein Pop-up, das den Fehler meldet. Nutzer bekommen dazu Detailangaben und können das Problem dann mit dem Halide-Team teilen; weitehrin können sie einen neuen Speicherversuch starten.

Laut Angaben der App-Macher betrifft das Problem zwar nicht viele Nutzer, da der Daemon offenbar nur sporadisch abstürzt – laut Sandofskys Schätzung in 0,01 Prozent der Fälle. Ist man jedoch betroffen, nervt es umso mehr. Berichte zu dem Problem soll es bereits seit dem vergangenen Jahr gegeben haben, nachdem iOS 15 auf den Markt kam.

Apple weiß Bescheid, doch der Fix ist unvollständig

Das Halide-Team hat den Bug an Apple weitergereicht, dort sei der Fehler "größtenteils" behoben worden – offenbar stürzte der betroffene Daemon früher noch häufiger ab. Dennoch habe man sich dafür entschieden, die Erkennungsroutine einzubauen: "Wir mögen es nicht, wenn irgendeiner unserer Nutzer Fotos verliert." Ob und wann Apple den Bug endgültig behebt, bleibt unklar.

Halide speichert Fotos im Falle eines Problems mit der Fotomediathek künftig in der App zwischen. Dazu wurde die "Image Rescue"-Funktion erweitert. Nicht abgelegte Fotos landen dann im Photo Reviewer von wo aus gegebenenfalls ein neuer Speicherversuch gestartet werden kann. Manchmal behebe sich das Daemon-Problem nämlich von selbst. Klappt es nicht, kann ein Bild auch via AirDrop oder über die Teilen-Funktion gesichert werden.

(bsc)