iOS-Emulator für Android: Wie Super Monkey Ball wieder zum Leben erweckt wurde

Einem Entwickler ist es gelungen, ältere iPhone-Spiele auf Android-Smartphones zum Laufen bringen. Der nach eigener Auskunft in Paris lebende Programmierer, der sich auf Twitter "ciciplusplus" nennt, portierte dafür den Emulator TouchHLE, der Anfang März für den Gebrauch auf Macs und Windows-PCs veröffentlicht wurde.

TouchHLE wurde von Hikari no Yume veröffentlicht. Es handelt sich um einen in der Programmiersprache Rust geschriebenen High-Level-Emulator. Im Gegensatz zu einem Low-Level-Emulator, der die Hardware so originalgetreu wie möglich emulieren soll, fokussiert ein High-Level-Emulator auf nur das Nachstellen der Funktionen – dadurch können allerdings auf modernen Computern Ungenauigkeiten im Vergleich zur Original-Hardware entstehen.

Wofür TouchHLE entwickelt wurde

Die Motivation, einen Emulator zu schreiben, war für Hikari no Yume nach eigener Auskunft das Bedürfnis, das frühe iPhone-Spiel Super Monkey Ball noch einmal spielen zu können, das von heutigen Geräten nicht mehr unterstützt wird. So entstand im Jahr 2021 die Idee, TouchHLE zu entwickeln. Mithilfe der Open-Source-Software Ghidra, die für Reverse Engineering eingesetzt wird, wurde eine erste Analyse des Binärcodes des Spieles vorgenommen. Hilfreich war auch, dass Apple in den Anfangstagen des iPhone-SDKs noch weitaus weniger Sicherheitsvorkehrungen traf als das heute der Fall ist. Deshalb funktionieren auch nur sehr alte Titel im Emulator.

Der Weg zum funktionsfähigen Emulator, der frühe iPhone- und iPod-Touch-Spiele ohne das iPhone-Betriebssystem ausführt, war aber dennoch recht aufwendig, wie einem Blogbeitrag zu entnehmen ist. So mussten für TouchHLE unter anderem proprietäre Apple-Bibliotheken ersetzt werden. In Bildschirmfotos und Videos ist zu sehen, wie Titel wie Crash Bandicoot Nitro Kart 3D aus dem Jahre 2008, Touch & Go LITE aus dem Jahre 2009 und eben Super Monkey Ball wieder zum Leben erweckt werden.

Eher eine Machbarkeitsstudie

Davon, auf einem Android-Gerät ein älteres iPhone vollwertig nachzustellen, ist TouchHLE allerdings sehr weit entfernt. Zudem müssen zum Ausführen von Spielen die Original-Installationsdateien (IPA) vorliegen, die von den Emulator-Entwicklern aus rechtlichen Gründen nicht bereitgestellt werden können. Der Emulator funktioniert überdies nur auf Geräten mit Chips der AArch64-Architektur. Insgesamt dürfte das Ganze damit eher eine Machbarkeitsstudie sein. TouchHLE kann auf Github heruntergeladen werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(mki)