iOS und iPadOS 14.3: Neue Funktionen durchgesickert

iPhone- und iPad-Nutzern steht die nächste Aktualisierung ihres Betriebssystems ins Haus. Apple hat zum Wochenende erste Betaversionen von iOS 14.3 und iPadOS 14.3 freigegeben. Die Updates bringen eine ganze Reihe an Neuerungen und könnten bereits in wenigen Wochen vorliegen. Sowohl Entwickler als auch Mitglieder in Apples Public Beta Program dürfen testen; Apple hatte die Developer-Vorabversion am Donnerstag allerdings kurzzeitig wegen weitläufiger Serverprobleme zurückgezogen.

Die Neuigkeiten in iOS 14.3 betreffen diverse Bereiche des Betriebssystems. Teilweise sorgen sie dafür, dass Apple schon längst angekündigte Funktionen endlich verfügbar macht. Das gilt etwa für die Foto-Funktion. Deise erlaubt künftig das Speichern von Bildern in Apples ProRAW-Format. Dies ist ein 12-Bit-Dateiformat auf Basis von Linear DNG, bei dem mehr Informationen und Dynamic-Range-Daten beibehalten werden. So kann man später Belichtung und Weißabgleich verändern. Jede Datei ist rund 25 MByte groß, die Funktion steht allerdings nur für iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zur Verfügung.

Schwangerschaft und Kardio-Fitness

In der Gesundheits-App (Health) wurde ein neues Feature zum Tracking einer Schwangerschaft integriert. Hier können Schwangere den Ablauf dokumentieren – wie genau, ist noch unklar. Die Fitness-App bekommt nun ein Kardio-Fitness-Feature im Zusammenhang mit der Apple Watch. Die Computeruhr kann diese errechnen – und dies auch außerhalb des Sporttracking. Eingesehen werden die Infos dann in Fitness beziehungsweise der Gesundheits-App. Die Home-App erhält neue Benachrichtigungen, wenn es Updates für vorhandene Geräte gibt.

Künftig sollen diese auch direkt in Home möglich sein – allerdings wohl noch nicht sofort und unter Mitarbeit der Hardware-Produzenten. Die Suchmaschine im Safari-Browser kann künftig auch auf die Öko-Suche Ecosia umgestellt werden – neben Google, Yahoo, Bing und DuckDuckGo. App Clips, die von Apple mit iOS 14 eingeführten Miniprogramme, sind nun vom Kontrollzentrum oder mittels Kamera-Scan startbar.

Zocken und Geräte finden

Das Betriebssystem unterstützt nun den Playstation-DualSense-Drahtlos-Controller aus der Playstation 5 sowie den Luna-Controller von Amazon. So könnte das Zocken im Browser angenehmer werden. Die Funktion "Mein iPhone finden" / "Mein iPad finden" wurde intern überarbeitet und scheint die Unterstützung der lange erwarteten UWB-Tracker AirTags vorzubereiten.

