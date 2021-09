iPad 9 und iPad mini 6: Apple legt Einstiegs-Tablets neu auf

Apple hat das kompakte iPad mini komplett überarbeitet: Wie die größeren Brüder Pro und Air setzt die sechste Generation des Mini-Tablets auf ein vollflächiges und größeres Display, nun mit einer Diagonale von 8,3 Zoll. Das verdrängt zugleich den Home-Button von der Vorderseite, Gesten übernehmen dessen Funktionen.

Der Fingerabdruckscanner (Touch ID) wandert wie beim iPad Air in die Seitentaste, wie Apple am Dienstagabend auf einem Event erklärte. USB-C verdrängt den Lightning-Anschluss und soll schnellere Datenverbindungen ermöglichen.

A15-Chip, USB-C und 5G

Apple stattet das iPad mini mit dem aktuellen A15-Bionic-Chip mit Sechskern-Prozessor aus, der auch im iPhone 13 erwartet wird. Die Ultraweitwinkel-Frontkamera unterstützt Apples Center-Stage-Modus, um dem Nutzer vor der zu folgen.

Es ist nun mit dem Apple Pencil 2 kompatibel, der magnetisch an der Seite aufgeladen wird. Das iPad mini 6 mit 64 GByte Speicherplatz soll in Deutschland ab knapp 550 Euro in Kürze im Handel erhältlich sein. Die Ausführung mit Mobilfunk-Support unterstützt nun 5G-Netze und ist ab 720 Euro erhältlich.

iPad 9 mit schnellerem Chip

Apple aktualisiert außerdem sein Einstiegs-iPad: Die neunte iPad-Generation ist mit Apples A13-Chip ausgerüstet, der Hersteller verspricht eine Leistungssteigerung um bis zu 20 Prozent im Vergleich zum A12 im iPad 8. Eine verbesserte Frontkamera unterstützt nun Apples Center-Stage-Technik, die den Bildausschnitt automatisch anpasst und so bei Videokonferenzen den Sprecher im Blick behält. Es soll mit nun 64 GByte Speicherplatz ab knapp 330 US-Dollar in den Handel kommen.

(lbe)