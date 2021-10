iPad: Apple plant zunächst keinen Vollumstieg auf OLED

Wann gibt's neue Bildschirme in Apples iPads? Während andere Tablet-Hersteller wie Samsung, Huawei oder Lenovo die Zukunft bei der OLED-Technik sehen, setzt der Konzern nach wie vor auf die traditionelle – wenn auch aufgebohrte – LCD-Technik. Das dürfte auch 2022 so bleiben, behauptet nun ein bekannter – und häufig treffgenauer – Analyst. Wie Ming-Chi Kuo vom taiwanischen Investmenthaus TF International Securities in einem neuen Bericht an Anleger schreibt, hat Apple Pläne gestoppt, im kommenden Jahr erstmals ein OLED-iPad auf den Markt zu bringen. Das hat angeblich technische wie wirtschaftliche Gründe.

"iPad Air 5" als erstes OLED-Gerät geplatzt

So soll der Konzern zuletzt geplant haben, das 2022er iPad Air der fünften Generation mit einem gut 11 Zoll großen OLED auszustatten. Diese Pläne sind laut Kuos Investorennotiz nun gestrichen worden, weil sowohl Kosten als auch Leistung der neuen Hardware nicht passten. Es bleibe bei einem LCD-Screen. Schon zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Apples Bildschirmlieferant Samsung Display daran gescheitert sei, dem Konzern die gewünschten Panels zu bauen und nun LG Display als Ausweichlieferant angedacht sein soll.

Schritt für Schritt zum Display-Glück

2022 soll dennoch Veränderungen bei den iPad-Screens bringen. So werden die Nachfolger des iPad Pro M1 angeblich erstmals beide mit Mini-LED-Bildschirmen ausgestattet – also auch die 11-Zoll-Variante und nicht nur das 12,9-Zoll-Modell wie aktuell. Apple soll intern auch Probleme damit gehabt haben, zu rechtfertigen, dass das etwas günstigere "iPad Air 5" einen farbmächtigen OLED-Bildschirm bekommt, während das iPad Pro bei LCD-Screens bleibt – trotz Mini-LED.

Apples parallele Entwicklungen

Die Szene geht nach wie vor davon aus, dass Apple längerfristig größere OLED-Bildschirme verbauen will. Die Weiterentwicklung der LCD-Technik schreitet allerdings voran. So liefert Apple längst LCD-iPads mit ProMotion-Technik (120 Hertz) und strebt wohl auch den Übergang von Mini- zu Micro-LED-Backlights langfristig an. Währenddessen ist die iPhone-Linie mit Ausnahme des (mittlerweile veralteten) iPhone SE 2 komplett auf OLED umgeschwenkt, zusammen mit der Apple Watch, die noch nie eine andere Bildschirmtechnik verwendet hat.

(bsc)